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Директор ботсада УрО РАН убеждена в невозможности присвоить Берёзовой роще охраняемый статус
Кадр из видео: ОТВ
Директор ботанического сада УрО РАН Алёна Третьякова, считает, что Берёзовой роще в Академическом районе Екатеринбурга «нельзя присвоить статус особо охраняемой природной территории» и что часть деревьев якобы нужно удалить, так как они «аварийные».
Такое мнение на ОТВ высказала Третьякова, которая, как отмечается, изучала растения и ландшафт этого участка, а также участвовала «в разработке концепции нового парка».
По её словам, пять видов растений на территории «действительно внесены в Красную книгу Свердловской области, но имеют пятую категорию, как виды, восстанавливающие численность».
Также она утверждает, что часть деревьев «необходимо удалить».
Добавим, в группе защитников рощи в телеграме, комментируя высказывания Третьяковой, недоумевают, «как краснокнижные растения могут быть нередкими». В группе на данный момент более 3500 участников.
Такое мнение на ОТВ высказала Третьякова, которая, как отмечается, изучала растения и ландшафт этого участка, а также участвовала «в разработке концепции нового парка».
По её словам, пять видов растений на территории «действительно внесены в Красную книгу Свердловской области, но имеют пятую категорию, как виды, восстанавливающие численность».
«Нельзя сказать, что они очень редко встречаются на территории. Они уже достаточно часто встречаются в регионе»,
– отметила Третьякова.
Также она утверждает, что часть деревьев «необходимо удалить».
«...Достаточно высокая часть насаждений, 12% деревьев, представляют аварийные деревья, которые необходимо удалить, чтобы обеспечить безопасность для посетителей этой территории»,
– заявила директор ботанического сада.
Добавим, в группе защитников рощи в телеграме, комментируя высказывания Третьяковой, недоумевают, «как краснокнижные растения могут быть нередкими». В группе на данный момент более 3500 участников.
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