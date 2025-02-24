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На Белоярской АЭС попросили не беспокоиться из-за шума
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На Белоярской АЭС попросили не беспокоиться из-за шума после выхода из ремонта ректора БН-600 на энергоблоке №3.
В телеграм-канале атомной станции сообщили, что БН-600 выходит из ремонта и в ближайшее время на третьем энергоблоке начнётся проверка предохранительных клапанов со сбросом чистого пара в атмосферу.
В телеграм-канале атомной станции сообщили, что БН-600 выходит из ремонта и в ближайшее время на третьем энергоблоке начнётся проверка предохранительных клапанов со сбросом чистого пара в атмосферу.
«Не беспокойтесь, шум – это нормальная работа оборудования»,
– сказали на БАЭС.
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