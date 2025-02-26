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Небольшой снег обещают синоптики в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В начале недели в Свердловской области ожидается небольшой снег. В Екатеринбурге без существенных осадков.
Сегодня, 3 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём -3...+2°C, ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков, днём около 0°C. Ветер 2-7 м/сек.
Во вторник, 4 марта, в регионе тоже облачно с прояснениями и небольшой снег. Ночью -15...-10°C, днём -5...0°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков, ночью -12...-10°C, днём -2...0°C. Ветер 2-7 м/сек.
В среду, 5 марта, в области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём до умеренного. Ночью -12...-7°C, днём -6...-1°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице ночью слабый, днём небольшой снег. Ночью -9...-7°C, днём -3...-1°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 3 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём -3...+2°C, ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков, днём около 0°C. Ветер 2-7 м/сек.
Во вторник, 4 марта, в регионе тоже облачно с прояснениями и небольшой снег. Ночью -15...-10°C, днём -5...0°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков, ночью -12...-10°C, днём -2...0°C. Ветер 2-7 м/сек.
В среду, 5 марта, в области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём до умеренного. Ночью -12...-7°C, днём -6...-1°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице ночью слабый, днём небольшой снег. Ночью -9...-7°C, днём -3...-1°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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