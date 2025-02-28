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Главред Вечерних ведомостей написал письмо из спецприёмника
Фото: Вечерние Ведомости
Главный редактор Вечерних ведомостей Владислав Постников написал первое письмо из спецприёмника в Нижнем Тагиле. Напомним, что вчера ему назначили 14 суток ареста за демонстрацию экстремистской символики.
Хочу передать всем спасибо за слова поддержки. От кого-то их даже было получить неожиданно. И от того вдвойне приятно. Узнал и о «разоблачающих» публикациях обо мне других СМИ, сделанных явно по заказу.
Самое смешное, что вся моя общественная деятельность публична – что 6 лет назад, что сейчас. И если бы журналисты, следуя журналистским стандартам, проверили информацию, то увидели бы, что ни разу в мероприятиях иноагентов или нежелательных организаций я не участвовал.
И, кстати, не получал, и даже никогда не подавался ни на российские, ни на иностранные гранты,
Самое смешное, что вся моя общественная деятельность публична – что 6 лет назад, что сейчас. И если бы журналисты, следуя журналистским стандартам, проверили информацию, то увидели бы, что ни разу в мероприятиях иноагентов или нежелательных организаций я не участвовал.
И, кстати, не получал, и даже никогда не подавался ни на российские, ни на иностранные гранты,
— написал Владислав
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