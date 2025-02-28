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Главред Вечерних ведомостей написал письмо из спецприёмника

17.45 Воскресенье, 2 марта 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Главный редактор Вечерних ведомостей Владислав Постников написал первое письмо из спецприёмника в Нижнем Тагиле. Напомним, что вчера ему назначили 14 суток ареста за демонстрацию экстремистской символики.

Хочу передать всем спасибо за слова поддержки. От кого-то их даже было получить неожиданно. И от того вдвойне приятно. Узнал и о «разоблачающих» публикациях обо мне других СМИ, сделанных явно по заказу.

Самое смешное, что вся моя общественная деятельность публична – что 6 лет назад, что сейчас. И если бы журналисты, следуя журналистским стандартам, проверили информацию, то увидели бы, что ни разу в мероприятиях иноагентов или нежелательных организаций я не участвовал.

И, кстати, не получал, и даже никогда не подавался ни на российские, ни на иностранные гранты,

— написал Владислав


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:50 В дело об избиении двух девушек на автомойке в Каменске-Уральском появится ещё один обвиняемый
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11:40 В Екатеринбурге сократят интервалы движения поездов метро в будни
11:33 В Ревде студентку обманули «представители вуза» с помощью демонстрации экрана
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12:30 В Свердловской области разыскивают 19-летнюю девушку
11:51 В Екатеринбурге начал работу Академический районный суд
11:20 В Свердловской области за сутки произошло 82 ДТП
01:16 В чат-бот «УГМК-Арены» пришло более 100 сообщений после тестового матча
22:09 Подброшенный к екатеринбургскому магазину котёнок требует серьёзного лечения
20:23 Житель Нижнего Тагила осуждён за смертельное ДТП в состоянии опьянения
19:56 На новости о нелегальных хостелах в Качканаре возбудился следственный комитет РФ
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