Главред Вечерних ведомостей написал письмо из спецприёмника

— написал Владислав

Хочу передать всем спасибо за слова поддержки. От кого-то их даже было получить неожиданно. И от того вдвойне приятно. Узнал и о «разоблачающих» публикациях обо мне других СМИ, сделанных явно по заказу.Самое смешное, что вся моя общественная деятельность публична – что 6 лет назад, что сейчас. И если бы журналисты, следуя журналистским стандартам, проверили информацию, то увидели бы, что ни разу в мероприятиях иноагентов или нежелательных организаций я не участвовал.И, кстати, не получал, и даже никогда не подавался ни на российские, ни на иностранные гранты,