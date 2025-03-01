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В Екатеринбурге разыскивают 16-летнего подростка
Иллюстрация: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге пропала 16-летняя Надежда Бородина. Девушка пропала 26 февраля и с тех пор о её местонахождении ничего не известно.
По данным поискового отряда «Прорыв», место пропажи в районе Уралмаша. Приметы: рост 164 см, среднее телосложение, тёмные волосы ниже плеч, тёмно-синие глаза. В момент пропажи была одета в светло-голубые широкие джинсы, чёрную укороченную куртку с капюшоном и белые ботинки в серую полоску. При себе у неё была тёмно-бордовая сумка.
Розыском занимается отдел полиции №15 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят сообщить по телефону +7 (343) 356-42-15 или на горячую линию поискового отряда: 8 (900) 044-02-20.
По данным поискового отряда «Прорыв», место пропажи в районе Уралмаша. Приметы: рост 164 см, среднее телосложение, тёмные волосы ниже плеч, тёмно-синие глаза. В момент пропажи была одета в светло-голубые широкие джинсы, чёрную укороченную куртку с капюшоном и белые ботинки в серую полоску. При себе у неё была тёмно-бордовая сумка.
Розыском занимается отдел полиции №15 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят сообщить по телефону +7 (343) 356-42-15 или на горячую линию поискового отряда: 8 (900) 044-02-20.
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