В Екатеринбурге разыскивают 16-летнего подростка

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге пропала 16-летняя Надежда Бородина. Девушка пропала 26 февраля и с тех пор о её местонахождении ничего не известно.По данным поискового отряда «Прорыв», место пропажи в районе Уралмаша. Приметы: рост 164 см, среднее телосложение, тёмные волосы ниже плеч, тёмно-синие глаза. В момент пропажи была одета в светло-голубые широкие джинсы, чёрную укороченную куртку с капюшоном и белые ботинки в серую полоску. При себе у неё была тёмно-бордовая сумка.Розыском занимается отдел полиции №15 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят сообщить по телефону +7 (343) 356-42-15 или на горячую линию поискового отряда: 8 (900) 044-02-20.