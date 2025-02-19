Подброшенный к екатеринбургскому магазину котёнок требует серьёзного лечения

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Благотворительный фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ветеринарной клинике доктора Тебенькова оказался в итоге котёнок, которого нашли возле магазина в Екатеринбурге. У подкидыша диагностирована тяжёлая болезнь.Маленького белого котёнка кто-то выбросил к мусорным бакам, стоящим возле одного из екатеринбургских магазинов. Для него это было верной погибелью, ведь из-за своего недуга – остеопороза в тяжёлой форме — малыш даже не может ходить. И только благодаря неравнодушным людям у него появился шанс на спасение.Котёнка подобрали, отнесли в ветклинику, а там и приют «Клякса» подключился к его спасению, взяв на себя хлопоты по поиску средств на лечение и по дальнейшему содержанию несчастного малыша. А лечение и различные процедуры предвидятся долгие и непростые. По словам лечащего ветврача, кости у Мишани (как назвали брошенку) деформированы, таз сужен настолько, что он не может самостоятельно справлять нужду. Диагностирован также неврологический дефицит задних конечностей. В будущем потребуются серьёзные операции по расширению тазового кольца и исправлению кривых костей лап.Несмотря на печальный диагноз, шанс на восстановление у Мишани есть. Однако котёнка нельзя выписывать из стационара, и лечение требует значительных финансовых затрат.Помочь благотворительному фонду помощи больным и брошенным животным «Клякса» оплатить ветеринарные услуги можно по следующим реквизитам: