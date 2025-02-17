Два свердловских города оказались в числе любимых у пользователей Авито

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сервис «Авито Путешествия» опубликовал рейтинг самых популярных у туристов малых городов и деревень России. В число лидеров вошли сразу два населённых пункта Свердловской области — Невьянск и Верхотурье.Популярность небольших, но самобытных городов и деревень стремительно растёт, как отмечают специалисты Авито: за год количество бронирований посуточного жилья в населенных пунктах с численностью до 30 тысяч человек увеличилось более чем в два раза. Среди них оказались и два свердловских города. Невьянск занял 9 место, а Верхотурье — «несчастную» 13 строчку. При этом отмечается, что популярность Невьянска у «внутренних путешественников» выросла за год на 153%, а у Верхотурья аж на 429%. «Мерилом» популярности в данном случае служили показатели бронирования жилья иногородними. К слову, средняя стоимость аренды квартиры в Невьянске составляет 2 000 рублей в сутки, загородного дома — 11 900 рублей. В Верхотурье суточная аренда квартиры обойдется в 2 300 рублей, загородного объекта — в 4 900 рублей.Лидером рейтинга, в который вошли 15 населённых пунктов, стал Светлогорск в Калининградской области — живописный город на побережье Балтийского моря, известный своей немецкой архитектурой и атмосферой уединенного отдыха. За ним следуют древний Суздаль во Владимирской области и Великий Устюг — родина Деда Мороза. Среди других популярных у пользователей Авито населённых пунктов — Ростов Великий, Задонск, Старая Русса, а также Павловск, расположенный в Ленинградской области.Эксперты раздела «Авито Путешествия» отмечают, что туристы все чаще выбирают для отдыха небольшие города с богатым историческим наследием и уникальной архитектурой, предпочитая их шумным мегаполисам.