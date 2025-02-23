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Павлу Дацюку во второй раз запретили перестраивать особняк на главном проспекте Екатеринбурга под гостиницу

18.15 Среда, 26 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Государственная экспертиза во второй раз запретила перестраивать дом мещанина Иконникова на главном проспекте уральской столице под гостиницу, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

«Из старинного особняка хоккеист с 2021 года хочет сделать гостиницу. Но госэкспретиза продолжает ему отказывать – в ноябре на территории нашли "культурный слой" Екатеринбурга XVIII-XIX веков»,

напоминает ресурс.


До этого экспертиза разрешала реконструировать особняк. В её выводах говорилось, что проект размещения в здании гостиницы обеспечит сохранность объектов культурного наследия.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:15 Павлу Дацюку во второй раз запретили перестраивать особняк на главном проспекте Екатеринбурга под гостиницу
17:43 Синоптики предупреждают о температурных перепадах до -22°C до +5°C в Свердловской области
17:37 В «Ельцин-центре» сообщили об отмене встречи с поэтом Германом Лукомниковым
17:18 Искусственный интеллект будет помогать с выбором автомобиля
17:15 В бывшем монастыре схиигумена Сергия появились мобильная связь и интернет
17:12 Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о «выделенках» для общественного транспорта
16:31 С начала февраля из Свердловской области в ОАЭ экспортировали тонну рыбной продукции.
15:06 СМИ сообщают о нехватке средств на бензин у екатеринбургских перевозчиков
14:28 Полиция предупреждает о всплеске фальшивомонетничества в Свердловской области
13:14 Напавший с топором на полицейский автомобиль житель Туринского района ответит перед судом
12:37 В Свердловской области назвали вакансии-лидеры по росту зарплат в производственной сфере
12:19 Основателя группы «Смысловые галлюцинации» оставили в СИЗО
11:52 СК нагрянул в дегтярскую школу после конфликта учеников
11:27 УрФУ занял второе место в рейтинге университетов по изобретательской активности
10:58 Соревнования по квадробиатлону прошли на льду карьера под Екатеринбургом
10:44 Прокуратура начала проверку в связи с дракой старшеклассников в туалете среднеуральской школы
10:22 В свердловском Минздраве высказались против запрета абортов в частных клиниках
09:46 В Дегтярске 12-летний школьник попал в больницу после травли одноклассников
09:30 ДТП с пострадавшими устроил нетрезвый неопытный водитель в свердловском селе
23:47 Источник: Дума Ревды самораспустится 26 февраля
21:11 Утренний пожар в селе Краснополье оборвал жизнь мужчины
20:54 С поддельными правами житель Каменска-Уральского доехал до скамьи подсудимых
20:02 Татьяна Знак избрана председателем Ассоциации жертв политических репрессий
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