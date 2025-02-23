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Павлу Дацюку во второй раз запретили перестраивать особняк на главном проспекте Екатеринбурга под гостиницу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Государственная экспертиза во второй раз запретила перестраивать дом мещанина Иконникова на главном проспекте уральской столице под гостиницу, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
До этого экспертиза разрешала реконструировать особняк. В её выводах говорилось, что проект размещения в здании гостиницы обеспечит сохранность объектов культурного наследия.
«Из старинного особняка хоккеист с 2021 года хочет сделать гостиницу. Но госэкспретиза продолжает ему отказывать – в ноябре на территории нашли "культурный слой" Екатеринбурга XVIII-XIX веков»,
– напоминает ресурс.
До этого экспертиза разрешала реконструировать особняк. В её выводах говорилось, что проект размещения в здании гостиницы обеспечит сохранность объектов культурного наследия.
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