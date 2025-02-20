Возрастное ограничение 18+

Искусственный интеллект будет помогать с выбором автомобиля

17.18 Среда, 26 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В онлайн-сервисе для проверки истории автомобилей «Автотека», проекте Авито, после масштабного обновления появился искусственный интеллект, который дополняет отсчёт об автомобиле собственными рекомендациями.

Так, например, он может посоветовать отправить машину на осмотр, воспользоваться помощью профессионального подборщика либо юриста или рекомендовать подыскать другой вариант. Это должно помочь сэкономить время при изучении истории выбранных автомобилей. Вероятно, эта функция может быть полезной для тех, кто не разбирается в машинах.

Сама структура отчета при этом останется старой: в ней по-прежнему доступны данные о количестве владельцев, истории обслуживания, пробеге, страховых выплатах, юридической чистоте и других важных особенностях состояния и эксплуатации автомобиля.

Рекомендации представлены в пяти вариантах и визуально выделены цветами «светофора» – зеленый, желтый и красный:

Зелёная рекомендация «Срочно на осмотр» означает, что у автомобиля отличная история и с ним в целом всё в порядке.

Зелёная рекомендация «Выезжайте на осмотр» значит, что у машины практически нет недостатков, но стоит уточнить некоторые детали у продавца. Например, если автомобиль не зарегистрирован в ГИБДД или машина с большим пробегом.

Желтая рекомендация «Можно осмотреть» говорит о незначительных недостатках.

Желтая рекомендация «Лучше осмотреть с профессионалом» указывает на недостатки, которые лучше изучить со специалистом (профессиональным подборщиком или юристом), чтобы в том числе лучше подготовиться к торгу.

Красная рекомендация «Не стоит рисковать» предупреждает, что у автомобиля есть явные недостатки, например, как ограничения на регистрацию или участие в ДТП, в котором авто повредил геометрию кузова. Отмечается, что покупка такого автомобиля имеет большие риски. Но может быть оправдана, если ищется автомобиль-донор для запчастей или если машину покупает для себя профессиональный механик.

«Мы стремимся сделать процесс покупки автомобиля с пробегом максимально прозрачным и безопасным. По опыту мы знаем, что интерпретировать большой объём данных пользователям не всегда бывает легко: кому-то не хватает времени, а кому-то – экспертизы. Новый функционал решает эти проблемы, предоставляя четкие и понятные рекомендации. Теперь новички смогут более уверенно принимать решения, а опытные покупатели получат дополнительную возможность сэкономить время и обсудить более выгодные условия покупки с продавцом»,

– сказал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
14% россиян планируют купить машину в 2025 году
20 февраля 2025
Ведение базы биометрических данных мошенников обсудили на киберфоруме в Екатеринбурге
19 февраля 2025
В Серовском округе выявлены нарушения на ледовых переправах
18 февраля 2025
В Екатеринбурге разыскивают очевидцев прошлогоднего ДТП с пострадавшим ребёнком
17 февраля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Могилу создателя первого уральского универсама отыскала в Японии журналистка из Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:34 Всего на один пожар улучшилась ситуация с возгораниями на территории Свердловской области
18:15 Павлу Дацюку во второй раз запретили перестраивать особняк на главном проспекте Екатеринбурга под гостиницу
17:43 Синоптики предупреждают о температурных перепадах до -22°C до +5°C в Свердловской области
17:37 В «Ельцин-центре» сообщили об отмене встречи с поэтом Германом Лукомниковым
17:18 Искусственный интеллект будет помогать с выбором автомобиля
17:15 В бывшем монастыре схиигумена Сергия появились мобильная связь и интернет
17:12 Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о «выделенках» для общественного транспорта
16:31 С начала февраля из Свердловской области в ОАЭ экспортировали тонну рыбной продукции.
15:06 СМИ сообщают о нехватке средств на бензин у екатеринбургских перевозчиков
14:28 Полиция предупреждает о всплеске фальшивомонетничества в Свердловской области
13:14 Напавший с топором на полицейский автомобиль житель Туринского района ответит перед судом
12:37 В Свердловской области назвали вакансии-лидеры по росту зарплат в производственной сфере
12:19 Основателя группы «Смысловые галлюцинации» оставили в СИЗО
11:52 СК нагрянул в дегтярскую школу после конфликта учеников
11:27 УрФУ занял второе место в рейтинге университетов по изобретательской активности
10:58 Соревнования по квадробиатлону прошли на льду карьера под Екатеринбургом
10:44 Прокуратура начала проверку в связи с дракой старшеклассников в туалете среднеуральской школы
10:22 В свердловском Минздраве высказались против запрета абортов в частных клиниках
09:46 В Дегтярске 12-летний школьник попал в больницу после травли одноклассников
09:30 ДТП с пострадавшими устроил нетрезвый неопытный водитель в свердловском селе
23:47 Источник: Дума Ревды самораспустится 26 февраля
21:11 Утренний пожар в селе Краснополье оборвал жизнь мужчины
20:54 С поддельными правами житель Каменска-Уральского доехал до скамьи подсудимых
20:02 Татьяна Знак избрана председателем Ассоциации жертв политических репрессий
19:23 Продажа предпринимательницей «ювелирки» на полтора миллиона обошлась ей дороже
19:03 Проверки Уральской транспортной прокуратуры принесли бюджету РФ свыше 36 миллионов
Все новости Свердловской области
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
Все новости России и мира
18:34 Всего на один пожар улучшилась ситуация с возгораниями на территории Свердловской области
18:15 Павлу Дацюку во второй раз запретили перестраивать особняк на главном проспекте Екатеринбурга под гостиницу
17:43 Синоптики предупреждают о температурных перепадах до -22°C до +5°C в Свердловской области
17:37 В «Ельцин-центре» сообщили об отмене встречи с поэтом Германом Лукомниковым
17:18 Искусственный интеллект будет помогать с выбором автомобиля
17:15 В бывшем монастыре схиигумена Сергия появились мобильная связь и интернет
17:12 Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о «выделенках» для общественного транспорта
16:31 С начала февраля из Свердловской области в ОАЭ экспортировали тонну рыбной продукции.
15:06 СМИ сообщают о нехватке средств на бензин у екатеринбургских перевозчиков
14:28 Полиция предупреждает о всплеске фальшивомонетничества в Свердловской области
13:14 Напавший с топором на полицейский автомобиль житель Туринского района ответит перед судом
12:37 В Свердловской области назвали вакансии-лидеры по росту зарплат в производственной сфере
12:19 Основателя группы «Смысловые галлюцинации» оставили в СИЗО
11:52 СК нагрянул в дегтярскую школу после конфликта учеников
11:27 УрФУ занял второе место в рейтинге университетов по изобретательской активности
10:58 Соревнования по квадробиатлону прошли на льду карьера под Екатеринбургом
10:44 Прокуратура начала проверку в связи с дракой старшеклассников в туалете среднеуральской школы
10:22 В свердловском Минздраве высказались против запрета абортов в частных клиниках
09:46 В Дегтярске 12-летний школьник попал в больницу после травли одноклассников
09:30 ДТП с пострадавшими устроил нетрезвый неопытный водитель в свердловском селе
23:47 Источник: Дума Ревды самораспустится 26 февраля
21:11 Утренний пожар в селе Краснополье оборвал жизнь мужчины
20:54 С поддельными правами житель Каменска-Уральского доехал до скамьи подсудимых
20:02 Татьяна Знак избрана председателем Ассоциации жертв политических репрессий
19:23 Продажа предпринимательницей «ювелирки» на полтора миллиона обошлась ей дороже
19:03 Проверки Уральской транспортной прокуратуры принесли бюджету РФ свыше 36 миллионов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK