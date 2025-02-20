Искусственный интеллект будет помогать с выбором автомобиля

Зелёная рекомендация «Срочно на осмотр»

Зелёная рекомендация «Выезжайте на осмотр»

Желтая рекомендация «Можно осмотреть»

Желтая рекомендация «Лучше осмотреть с профессионалом»

Красная рекомендация «Не стоит рисковать»





– сказал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин. «Мы стремимся сделать процесс покупки автомобиля с пробегом максимально прозрачным и безопасным. По опыту мы знаем, что интерпретировать большой объём данных пользователям не всегда бывает легко: кому-то не хватает времени, а кому-то – экспертизы. Новый функционал решает эти проблемы, предоставляя четкие и понятные рекомендации. Теперь новички смогут более уверенно принимать решения, а опытные покупатели получат дополнительную возможность сэкономить время и обсудить более выгодные условия покупки с продавцом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В онлайн-сервисе для проверки истории автомобилей «Автотека», проекте Авито, после масштабного обновления появился искусственный интеллект, который дополняет отсчёт об автомобиле собственными рекомендациями.Так, например, он может посоветовать отправить машину на осмотр, воспользоваться помощью профессионального подборщика либо юриста или рекомендовать подыскать другой вариант. Это должно помочь сэкономить время при изучении истории выбранных автомобилей. Вероятно, эта функция может быть полезной для тех, кто не разбирается в машинах.Сама структура отчета при этом останется старой: в ней по-прежнему доступны данные о количестве владельцев, истории обслуживания, пробеге, страховых выплатах, юридической чистоте и других важных особенностях состояния и эксплуатации автомобиля.Рекомендации представлены в пяти вариантах и визуально выделены цветами «светофора» – зеленый, желтый и красный:означает, что у автомобиля отличная история и с ним в целом всё в порядке.значит, что у машины практически нет недостатков, но стоит уточнить некоторые детали у продавца. Например, если автомобиль не зарегистрирован в ГИБДД или машина с большим пробегом.говорит о незначительных недостатках.указывает на недостатки, которые лучше изучить со специалистом (профессиональным подборщиком или юристом), чтобы в том числе лучше подготовиться к торгу.предупреждает, что у автомобиля есть явные недостатки, например, как ограничения на регистрацию или участие в ДТП, в котором авто повредил геометрию кузова. Отмечается, что покупка такого автомобиля имеет большие риски. Но может быть оправдана, если ищется автомобиль-донор для запчастей или если машину покупает для себя профессиональный механик.