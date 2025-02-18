Продажа предпринимательницей «ювелирки» на полтора миллиона обошлась ей дороже

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд поставил точку в деле о продаже ювелирных украшений на полтора миллиона рублей. Изначально это дело рассматривалось в Ленинском районном суде Екатеринбурга.Судебный спор между екатеринбурженкой и индивидуальным предпринимателем Ольгой Баталовой касался выплаты денежных средств за проданные ювелирные изделия на сумму более 1,5 миллиона рублей. Согласно договору комиссии, заключённому в ноябре 2023 года, ИП Баталова обязалась продать украшения от своего имени и выплачивать Юлии ежемесячно по 250 тысяч рублей. Однако обязательства выполнены не были, и собственница товара обратилась в суд.Ленинский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил исковые требования, вынеся следующее решение: предприниматель должна выплатить полтора миллиона рублей основного долга, 149 тысяч с лишним рублей в качестве процентов, 250 тысяч рублей штрафа, пять тысяч рублей компенсации морального вреда и госпошлину. Апелляция ответчика, ссылающаяся на якобы неверное оформление передаточных документов, была отклонена Свердловским областным судом, который оставил решение первой инстанции без изменений.