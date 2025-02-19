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За 10 лет количество выявляемых случаев ВИЧ в Екатеринбурге снизилось на 64%

17.46 Вторник, 25 февраля 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге количество выявляемых случаев ВИЧ за 10 лет снизилось на 64%. Такую статистику приводят на городском портале со ссылкой на начальника управления по вопросам здоровья Оксану Кучкасову.

Об этом она рассказала депутатам гордумы в ходе отчета об итогах муниципальной программы «Комплексная профилактика зависимостей», запланированной на 2021-2025 годы.

Во время своего выступления Оксана Кучкасова также заявила, что в городе стабилизировалась ситуация по первичной заболеваемости алкоголизмом, и подчеркнула, что наркомания среди молодёжи снизилась почти в три раза. Кроме того, с её слов, количество смертей от запрещённых веществ в 2024 году по сравнению с 2023 году снизилось на 18%.

По словам Кучкасовой, такие изменения стали происходить на фоне тенденции к здоровому образу жизни, который выбирает новое поколение.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:46 На 82% выросло количество продаваемого профессионального оборудования в Екатеринбурге
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15:12 Опухоль весом более 15 килограмм удалили у пациентки больницы №7 в Екатеринбурге
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11:42 Объём экспортированных с Урала в Китай пряников в 2024 году превысил тысячу тонн
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10:40 В Полевском пропала 17-летняя девушка
10:28 У екатеринбургской ГАИ новый командир полка ДПС
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