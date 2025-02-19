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За 10 лет количество выявляемых случаев ВИЧ в Екатеринбурге снизилось на 64%
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге количество выявляемых случаев ВИЧ за 10 лет снизилось на 64%. Такую статистику приводят на городском портале со ссылкой на начальника управления по вопросам здоровья Оксану Кучкасову.
Об этом она рассказала депутатам гордумы в ходе отчета об итогах муниципальной программы «Комплексная профилактика зависимостей», запланированной на 2021-2025 годы.
Во время своего выступления Оксана Кучкасова также заявила, что в городе стабилизировалась ситуация по первичной заболеваемости алкоголизмом, и подчеркнула, что наркомания среди молодёжи снизилась почти в три раза. Кроме того, с её слов, количество смертей от запрещённых веществ в 2024 году по сравнению с 2023 году снизилось на 18%.
По словам Кучкасовой, такие изменения стали происходить на фоне тенденции к здоровому образу жизни, который выбирает новое поколение.
Об этом она рассказала депутатам гордумы в ходе отчета об итогах муниципальной программы «Комплексная профилактика зависимостей», запланированной на 2021-2025 годы.
Во время своего выступления Оксана Кучкасова также заявила, что в городе стабилизировалась ситуация по первичной заболеваемости алкоголизмом, и подчеркнула, что наркомания среди молодёжи снизилась почти в три раза. Кроме того, с её слов, количество смертей от запрещённых веществ в 2024 году по сравнению с 2023 году снизилось на 18%.
По словам Кучкасовой, такие изменения стали происходить на фоне тенденции к здоровому образу жизни, который выбирает новое поколение.
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