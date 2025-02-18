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Студентам УрГУПС улучшили условия общего проживания после прокурорского вмешательства
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловская транспортная прокуратура добилась улучшения условий в общежитиях одного из крупных уральских вузов. В жилых помещениях в ходе прокурорской проверки было найдено много нарушений.
Затеяла проверку общежитий Уральского государственного университета путей сообщения Свердловская транспортная прокуратура после того, как в местных СМИ стали появляться сообщения о ненадлежащем санитарном состоянии в помещениях для общей жизни студентов.
Организованная инспекция факты, изложенные в публикациях, подтвердила: были выявлены серьёзные нарушения. Так, выяснилось, что мусорные контейнеры общежитий не опустошались в положенные для этого сроки, а влажная уборка в умывальных и туалетных комнатах не проводилась по несколько дней. Проверяющие пришли к выводу, что последнее обстоятельство создавало угрозу распространения инфекций среди студентов.
Прокурор Свердловской транспортной прокуратуры внёс представление ректору университета, после чего нарушения были оперативно устранены. Кроме того, директор студгородка привлечён к административной ответственности по статье 6.4 КоАП РФ за несоблюдение санитарных норм.
Затеяла проверку общежитий Уральского государственного университета путей сообщения Свердловская транспортная прокуратура после того, как в местных СМИ стали появляться сообщения о ненадлежащем санитарном состоянии в помещениях для общей жизни студентов.
Организованная инспекция факты, изложенные в публикациях, подтвердила: были выявлены серьёзные нарушения. Так, выяснилось, что мусорные контейнеры общежитий не опустошались в положенные для этого сроки, а влажная уборка в умывальных и туалетных комнатах не проводилась по несколько дней. Проверяющие пришли к выводу, что последнее обстоятельство создавало угрозу распространения инфекций среди студентов.
Прокурор Свердловской транспортной прокуратуры внёс представление ректору университета, после чего нарушения были оперативно устранены. Кроме того, директор студгородка привлечён к административной ответственности по статье 6.4 КоАП РФ за несоблюдение санитарных норм.
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