Студентам УрГУПС улучшили условия общего проживания после прокурорского вмешательства

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская транспортная прокуратура добилась улучшения условий в общежитиях одного из крупных уральских вузов. В жилых помещениях в ходе прокурорской проверки было найдено много нарушений.Затеяла проверку общежитий Уральского государственного университета путей сообщения Свердловская транспортная прокуратура после того, как в местных СМИ стали появляться сообщения о ненадлежащем санитарном состоянии в помещениях для общей жизни студентов.Организованная инспекция факты, изложенные в публикациях, подтвердила: были выявлены серьёзные нарушения. Так, выяснилось, что мусорные контейнеры общежитий не опустошались в положенные для этого сроки, а влажная уборка в умывальных и туалетных комнатах не проводилась по несколько дней. Проверяющие пришли к выводу, что последнее обстоятельство создавало угрозу распространения инфекций среди студентов.Прокурор Свердловской транспортной прокуратуры внёс представление ректору университета, после чего нарушения были оперативно устранены. Кроме того, директор студгородка привлечён к административной ответственности по статье 6.4 КоАП РФ за несоблюдение санитарных норм.