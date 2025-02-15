В Серовском округе выявлены нарушения на ледовых переправах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Серовская транспортная прокуратура обнаружила серьёзные нарушения при эксплуатации ледовых переправ через реку Сосьва в населённых пунктах Марсяты, Красный Яр и Магина. Проверка проводилась совместно со специалистами Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Свердловской области.На всех перечисленных переправах отсутствуют схемы с указанием опасных участков и контактными данными аварийно-спасательных служб, а также нет информационных табло с правилами пользования ледовой дорогой. Кроме того, вопреки требованиям ГОСТа, на объектах не предусмотрены тягачи с такелажем для эвакуации застрявших транспортных средств. Также не представлены документы, подтверждающие замеры толщины льда, что может создать угрозу безопасности водителей.В связи с обнаруженными нарушениями, Серовская транспортная прокуратура направила представление главе Серовского муниципального округа с требованием устранить выявленные нарушения. Исполнение предписания находится под прокурорским контролем.