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Екатеринбуржцам расскажут о донорстве костного мозга в ТЦ «Мега»
Фото предоставлено организаторами
В Екатеринбурге в торговом центре «Мега» специалисты Станции переливания крови ФМБА в рамках Дня донорства расскажут о донорстве костного мозга и предложат присоединиться к Федеральному регистру доноров.
По словам начальницы отдела по связям с общественностью и развития донорства станции переливания крови Анжелики Соловьёвой, иногда для больного раком крови костный мозг донора становится единственным шансом на жизнь.
На сегодняшний день в Федеральном регистре костного мозга зарегистрированы генотипы более 444 тысяч человек.
Рассказать о донорстве тем, кто хочет присоединиться, но сомневается, специалисты станции переливания крови будут готовы на территории Вкусного бульвара в «Меге» 21 февраля, в пятницу, с 12.00 до 15.00. Интересующимся обещают рассказать всё о донорстве и ответить на вопросы.
Сдать кровь для определения генотипа и вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга можно будет на первом этаже торгового центра.
Также присоединиться к донорству можно на самой станции переливания крови ФМБА в Екатеринбурге на улице Соликамской, 6 с 8.00 – 18.00 в любой день недели. Предварительная запись не нужны.
По словам начальницы отдела по связям с общественностью и развития донорства станции переливания крови Анжелики Соловьёвой, иногда для больного раком крови костный мозг донора становится единственным шансом на жизнь.
«Но где его найти, если родственники не подходят? Как раз для этого и был создан в нашей стране Федеральный регистр доноров костного мозга. Это база, в которой при необходимости можно будет найти неродственного генетически схожего донора, и дать шанс на жизнь больному раком крови. Чем больше добровольцев вступит в Регистр, тем больше шансов найти подходящих доноров»,
– объясняет Анжелика Соловьёва.
На сегодняшний день в Федеральном регистре костного мозга зарегистрированы генотипы более 444 тысяч человек.
Рассказать о донорстве тем, кто хочет присоединиться, но сомневается, специалисты станции переливания крови будут готовы на территории Вкусного бульвара в «Меге» 21 февраля, в пятницу, с 12.00 до 15.00. Интересующимся обещают рассказать всё о донорстве и ответить на вопросы.
Сдать кровь для определения генотипа и вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга можно будет на первом этаже торгового центра.
Также присоединиться к донорству можно на самой станции переливания крови ФМБА в Екатеринбурге на улице Соликамской, 6 с 8.00 – 18.00 в любой день недели. Предварительная запись не нужны.
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