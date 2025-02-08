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Екатеринбуржцам расскажут о донорстве костного мозга в ТЦ «Мега»

15.43 Понедельник, 17 февраля 2025
Фото предоставлено организаторами
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В Екатеринбурге в торговом центре «Мега» специалисты Станции переливания крови ФМБА в рамках Дня донорства расскажут о донорстве костного мозга и предложат присоединиться к Федеральному регистру доноров.

По словам начальницы отдела по связям с общественностью и развития донорства станции переливания крови Анжелики Соловьёвой, иногда для больного раком крови костный мозг донора становится единственным шансом на жизнь.

«Но где его найти, если родственники не подходят? Как раз для этого и был создан в нашей стране Федеральный регистр доноров костного мозга. Это база, в которой при необходимости можно будет найти неродственного генетически схожего донора, и дать шанс на жизнь больному раком крови. Чем больше добровольцев вступит в Регистр, тем больше шансов найти подходящих доноров»,

– объясняет Анжелика Соловьёва.


На сегодняшний день в Федеральном регистре костного мозга зарегистрированы генотипы более 444 тысяч человек.

Рассказать о донорстве тем, кто хочет присоединиться, но сомневается, специалисты станции переливания крови будут готовы на территории Вкусного бульвара в «Меге» 21 февраля, в пятницу, с 12.00 до 15.00. Интересующимся обещают рассказать всё о донорстве и ответить на вопросы.

Сдать кровь для определения генотипа и вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга можно будет на первом этаже торгового центра.

Также присоединиться к донорству можно на самой станции переливания крови ФМБА в Екатеринбурге на улице Соликамской, 6 с 8.00 – 18.00 в любой день недели. Предварительная запись не нужны.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:43 Екатеринбуржцам расскажут о донорстве костного мозга в ТЦ «Мега»
14:54 Глава СК взял под контроль проверку в связи с нападением собачьей стаи на екатеринбурженку
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12:58 Забор на берегу Городского пруда в Екатеринбурге установили для благоустройства набережной
11:53 Евгений Куйвашев прокомментировал слухи о своей отставке
11:32 У забившего до смерти полуторамесячного малыша екатеринбуржца выявили психическое расстройство
11:11 Авария со смертельным исходом произошла в Ирбитском районе
10:25 Прокуратура начала проверку в связи с нападением собачьей стаи на женщину в Екатеринбурге
10:10 В Нижнем Тагиле лишённый водительских прав сел за руль и устроил в ДТП
09:35 О морозах до -26°C предупреждают в Свердловской области
19:32 На берегу Городского пруда в Екатеринбурге начали возводить строительный забор
18:39 Авито составил рейтинг самых перспективных для трудоустройства регионов
18:35 В Екатеринбурге на молодую маму напала стая бездомных собак
17:48 Находящемуся в СИЗО екатеринбургскому пиарщику Ширшикову удалят глаз
16:20 В Свердловской области возможны сбои в работе ТВ и радио до середины марта
15:28 Женщина впала в кому после встречи с легковушкой на Эльмаше
15:07 В Екатеринбурге до лета закроют движение по мосту на Куйбышева
13:45 Глава СК поручил проверить сырой дом в Нижнем Тагиле
11:58 Жизни трёх человек унесли пожары в Свердловской области за минувшие сутки
10:12 В Красноуральске легковушка не пропустила тепловоз
17:10 Прокуратура организовала проверку после коммунальной аварии, оставившей без воды 11 домов в Верхней Салде
16:55 В Екатеринбурге суд отправил под арест врача, обвиняемого в сексуализированном насилии над ребёнком
15:07 ЖКХ из Артемовского городского округа выплатит более 43 миллионов рублей за незаконную добычу воды
14:12 Суд отправил под арест генерального директора екатеринбургского «Гортранса»
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