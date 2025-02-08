Екатеринбуржцам расскажут о донорстве костного мозга в ТЦ «Мега»





– объясняет Анжелика Соловьёва. «Но где его найти, если родственники не подходят? Как раз для этого и был создан в нашей стране Федеральный регистр доноров костного мозга. Это база, в которой при необходимости можно будет найти неродственного генетически схожего донора, и дать шанс на жизнь больному раком крови. Чем больше добровольцев вступит в Регистр, тем больше шансов найти подходящих доноров»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в торговом центре «Мега» специалисты Станции переливания крови ФМБА в рамках Дня донорства расскажут о донорстве костного мозга и предложат присоединиться к Федеральному регистру доноров.По словам начальницы отдела по связям с общественностью и развития донорства станции переливания крови Анжелики Соловьёвой, иногда для больного раком крови костный мозг донора становится единственным шансом на жизнь.На сегодняшний день в Федеральном регистре костного мозга зарегистрированы генотипы более 444 тысяч человек.Рассказать о донорстве тем, кто хочет присоединиться, но сомневается, специалисты станции переливания крови будут готовы на территории Вкусного бульвара в «Меге» 21 февраля, в пятницу, с 12.00 до 15.00. Интересующимся обещают рассказать всё о донорстве и ответить на вопросы.Сдать кровь для определения генотипа и вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга можно будет на первом этаже торгового центра.Также присоединиться к донорству можно на самой станции переливания крови ФМБА в Екатеринбурге на улице Соликамской, 6 с 8.00 – 18.00 в любой день недели. Предварительная запись не нужны.