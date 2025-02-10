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О морозах до -26°C предупреждают в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Начало недели обещает быть холодным. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра в Свердловской области ожидаются морозы до -23°C и до -26°C на крайнем севере.
Сегодня, 17 февраля, в Свердловской области, небольшой снег. Днём на юге -10...-5°C, на севере и в горах -15...-10°C, на крайнем севере до -20°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков, днём -9...-7°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 12 м/сек.
Во вторник, 18 февраля, в регионе местами небольшой снег. Ночью -20...-15°C, на севере до -25°C. Днём -15...-10°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков. Ночью -17...-15°C, днём -12...-10°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 19 февраля, в Свердловской области преимущественно без осадков. Ночью -23...-18°C, на крайнем севере до -26°C. Днём -13...-8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице также без существенных осадков. Ночью -20...-18°C, днём -10...-8°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 17 февраля, в Свердловской области, небольшой снег. Днём на юге -10...-5°C, на севере и в горах -15...-10°C, на крайнем севере до -20°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков, днём -9...-7°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 12 м/сек.
Во вторник, 18 февраля, в регионе местами небольшой снег. Ночью -20...-15°C, на севере до -25°C. Днём -15...-10°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков. Ночью -17...-15°C, днём -12...-10°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 19 февраля, в Свердловской области преимущественно без осадков. Ночью -23...-18°C, на крайнем севере до -26°C. Днём -13...-8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице также без существенных осадков. Ночью -20...-18°C, днём -10...-8°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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