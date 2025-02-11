На берегу Городского пруда в Екатеринбурге начали возводить строительный забор

Читатели заметили рабочих, устанавливающих забор, в пятницу, 14 февраля

Фото: читатель Вечерних ведомостей

Фото: читатель Вечерних ведомостей

Фото: читатель Вечерних ведомостей

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Ограждение, в основании которого лежат увесистые бетонные блоки, начали ставить на набережной Рабочей молодёжи, перегораживая проход под Макаровский мост, сообщил читатель Вечерних ведомостей. Мост сейчас делит набережную на две части – с низовой стороны моста (по чётную сторону улицы Челюскинцев) набережная Рабочей молодёжи давно благоустроена и «закована в гранит», с верховой стороны моста (по нечётную сторону Челюскинцев) берега более «дикие», с растущими на них деревьями.Между двумя частями набережной проходит популярный пешеходный маршрут – из «деловой» части набережной (той, что относится к Центру, где расположены Ельцин-центр, бизнес-центры «Президент» и «Демидов») в жилую, так что относится к ВИЗу, где пока ещё стоят малоэтажные жилые дома. Ближайший переход на другую сторону моста подразумевает маршрут на полкилометра длиннее.В пресс-службе администрации Екатеринбурга Вечерним ведомостям сказали, что не могут оперативно предоставить информацию о том, кто и с какой целью устанавливает забор.Вечерние ведомости направили запрос девелоперу «Брусника» — поскольку кварталы по набережной Рабочей молодёжи с нечётной стороны улицы Челюскинцев в ближайшее время должны пойти под отселение и снос, на их месте в рамках программы КРТ этот застройщик планирует возвести высотные жилые дома.На момент публикации новости «Брусника» не ответила, имеет ли застройщик отношение к появлению забора.Пока под мостом оставили проход для пешеходов — тот, что проходит на втором уровне набережной. Пешеходную тропинку ближе к воде же забором перекрыли.