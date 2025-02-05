Врачи вернули к жизни уральца, который 47 дней провел в коме после инсульта





рассказали в департаменте. «Передовые методики лечения и упорство специалистов больницы принесли желаемый эффект, и через полтора месяца после сосудистой катастрофы уралец начал самостоятельно дышать»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Врачи больницы Каменска-Уральского вернули к жизни 52-летнего жителя Богдановича, впавшего в кому после обширного инсульта.Мужчина поступил в больницу с полной потерей ориентации и параличом правой стороны тела, не мог дышать, говорить и самостоятельно принимать пищу. Врачи подключили мужчину к ИВЛ и начали лечение, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.На следующем этапе началось постепенное восстановление, и сейчас врачи отмечают положительную динамику – пациент сам принимает пищу, воспринимает окружающую действительность, начинает разговаривать. Впоследствии его направят на следующий этап – в Клинический институт мозга, который находится в Берёзовском. По словам врачей, если продолжать реабилитацию, то функции организма мужчины полностью восстановятся.