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Врачи вернули к жизни уральца, который 47 дней провел в коме после инсульта
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
Врачи больницы Каменска-Уральского вернули к жизни 52-летнего жителя Богдановича, впавшего в кому после обширного инсульта.
Мужчина поступил в больницу с полной потерей ориентации и параличом правой стороны тела, не мог дышать, говорить и самостоятельно принимать пищу. Врачи подключили мужчину к ИВЛ и начали лечение, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
На следующем этапе началось постепенное восстановление, и сейчас врачи отмечают положительную динамику – пациент сам принимает пищу, воспринимает окружающую действительность, начинает разговаривать. Впоследствии его направят на следующий этап – в Клинический институт мозга, который находится в Берёзовском. По словам врачей, если продолжать реабилитацию, то функции организма мужчины полностью восстановятся.
Мужчина поступил в больницу с полной потерей ориентации и параличом правой стороны тела, не мог дышать, говорить и самостоятельно принимать пищу. Врачи подключили мужчину к ИВЛ и начали лечение, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Передовые методики лечения и упорство специалистов больницы принесли желаемый эффект, и через полтора месяца после сосудистой катастрофы уралец начал самостоятельно дышать»,
– рассказали в департаменте.
На следующем этапе началось постепенное восстановление, и сейчас врачи отмечают положительную динамику – пациент сам принимает пищу, воспринимает окружающую действительность, начинает разговаривать. Впоследствии его направят на следующий этап – в Клинический институт мозга, который находится в Берёзовском. По словам врачей, если продолжать реабилитацию, то функции организма мужчины полностью восстановятся.
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