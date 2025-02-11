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Глава СК заинтересовался школой в Нижнем Тагиле, где пнули семиклассницу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверки нижнетагильской школы №69, в спортивном зале которой 10 февраля ученицу седьмого класса пнул её одноклассник.
По данным ведомства, случай не единичный, над девочкой и раньше глумились в школе.
По данным ведомства, случай не единичный, над девочкой и раньше глумились в школе.
«В СМИ сообщается, что в спортивном зале одной из школ в городе Нижнем Тагиле Свердловской области подросток ударил ногой в живот одноклассницу. Отмечается, что данный случай не единичный, девочка систематически подвергалась издевательствам со стороны школьников»,
– говорится в сообщении информационного центра СК.
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