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Опасным забором на Эльмаше застройщик нарывается на крупный штраф
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области провели проверку строительного объекта на территории микрорайона Эльмаш. Выяснилось, что на улице Стачек застройщиком установлен забор, представляющий опасность для пешеходов.
Проверка была начата в связи с сообщениями в социальных сетях. Горожане в них жаловались, что на улице Стачек строители поставили забор, который перекрыл часть тротуара. Более того, из-за высотности забора водители перестали видеть пешеходов.
В ходе проверки действительно были выявлены серьёзные нарушения. Так, было установлено, что возведенное ограждение существенно ограничивает видимость для пешеходов и водителей, увеличивая риск возникновения аварийных ситуаций. По факту выявленных нарушений возбуждено административное производство по статье 12.33 КоАП РФ. Ответственной организации грозит штраф до 300 тысяч рублей. Также в администрацию Екатеринбурга направлен запрос на предоставление документации, обосновывающей установку данного ограждения. Пока же водителей и пешеходов просят быть осторожней при пересечении данного участка.
Проверка была начата в связи с сообщениями в социальных сетях. Горожане в них жаловались, что на улице Стачек строители поставили забор, который перекрыл часть тротуара. Более того, из-за высотности забора водители перестали видеть пешеходов.
В ходе проверки действительно были выявлены серьёзные нарушения. Так, было установлено, что возведенное ограждение существенно ограничивает видимость для пешеходов и водителей, увеличивая риск возникновения аварийных ситуаций. По факту выявленных нарушений возбуждено административное производство по статье 12.33 КоАП РФ. Ответственной организации грозит штраф до 300 тысяч рублей. Также в администрацию Екатеринбурга направлен запрос на предоставление документации, обосновывающей установку данного ограждения. Пока же водителей и пешеходов просят быть осторожней при пересечении данного участка.
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