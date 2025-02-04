Екатеринбуржцев научат «читать» годичные кольца деревьев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на этой неделе состоится лекция доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН Рашита Хантемирова. Посвящена она будет удивительным возможностям дендрохронологии — науки, изучающей годичные кольца деревьев.Специалист уральского отделения Российской академии наук расскажет, как древесные кольца позволяют исследовать климат прошлого и определять точные даты природных катастроф, таких как извержения вулканов и мощные солнечные вспышки. В своей лекции он раскроет также менее известное применение годовых колец. Оказывается, археологи при их помощи устанавливают возраст многих своих находок, в том числе — древних мумий. Кроме того, слушатели узнают о самых старых деревьях и о методах работы с останками давно погибших деревьев.Лекция «О чём могут рассказать годичные кольца деревьев» пройдёт в субботу, 15 февраля, в Библиотечном центре «Екатеринбург» (улица Мамина-Сибиряка, 193). Начало в 11.00. Вход свободный, по предварительной регистрации.