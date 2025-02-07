В столице Урала для обсуждения проблем коммуникации встретятся журналисты и адвокаты





– написал адвокат в своих соцсетях. «В настоящее время коммуникация прессы и адвокатуры существенно осложняется, а порой вообще оказывается невозможной в связи с непониманием сторонами объективно существующих условий. При этом у сторон сформировались встречные запросы, для успешного удовлетворения которых необходимо встречаться и определять оптимальный формат взаимодействия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Журналисты и адвокаты встретятся за круглым столом в Екатеринбурге, чтобы обсудить проблемы коммуникации. Встреча запланирована 12 февраля. К диалогу представителей прессы и своих коллег пригласил глава адвокатской группы «Логард» Сергей Колосовский.Он убежден, что адвокаты не понимают стремления журналистов оперативно получить информацию, а журналисты забывают про ограничения, налагаемые на адвокатов законом и профессиональной этикой. Это приводит к тому, что адвокаты избегают общения с прессой несмотря на то, что у них также есть заинтересованность во взаимодействии.