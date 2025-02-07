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В столице Урала для обсуждения проблем коммуникации встретятся журналисты и адвокаты
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Журналисты и адвокаты встретятся за круглым столом в Екатеринбурге, чтобы обсудить проблемы коммуникации. Встреча запланирована 12 февраля. К диалогу представителей прессы и своих коллег пригласил глава адвокатской группы «Логард» Сергей Колосовский.
Он убежден, что адвокаты не понимают стремления журналистов оперативно получить информацию, а журналисты забывают про ограничения, налагаемые на адвокатов законом и профессиональной этикой. Это приводит к тому, что адвокаты избегают общения с прессой несмотря на то, что у них также есть заинтересованность во взаимодействии.
«В настоящее время коммуникация прессы и адвокатуры существенно осложняется, а порой вообще оказывается невозможной в связи с непониманием сторонами объективно существующих условий. При этом у сторон сформировались встречные запросы, для успешного удовлетворения которых необходимо встречаться и определять оптимальный формат взаимодействия»,
– написал адвокат в своих соцсетях.
Он убежден, что адвокаты не понимают стремления журналистов оперативно получить информацию, а журналисты забывают про ограничения, налагаемые на адвокатов законом и профессиональной этикой. Это приводит к тому, что адвокаты избегают общения с прессой несмотря на то, что у них также есть заинтересованность во взаимодействии.
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