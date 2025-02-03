В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры 21 работник получил зарплату

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге после проверки прокуратуры Кировского района работникам строительной компании ООО «Стройгрупп» вернули задолженность по зарплате, свыше 4 миллионов рублей. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.Выяснилось, что 21 сотрудник не получал выплаты за октябрь – декабрь 2024 года. В связи с этим прокуратура внесла представление генеральному директору фирмы, а также возбудила в отношении него административные дела по статьям 5.27 КоАП РФ.Кроме того, материалы проверки направили в следственные органы, где в отношении руководителя компании возбудили уголовное дело по статье 145.1 УК РФ — за невыплату заработной платы в установленные сроки.После прокурорского вмешательства задолженность полностью погасили.