Водителям будут мешать погодные условия на дорогах Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области 9 февраля ожидаются неблагоприятные погодные условия: местами туман и изморозь. Днем температура воздуха составит от -3 до +1 °C. В последующие дни, 10 и 11 февраля, осадков не прогнозируется. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».Как сообщает ведомство, подрядные организации проводят превентивную обработку федеральных трасс, чтобы минимизировать риск гололедицы. Техника работает в круглосуточном режиме.Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не мешать работе дорожных служб.