«Москвич» и Chery подешевели: какие новые автомобили потеряли в цене в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Эксперты Авито Авто проанализировали цены на новые автомобили в Свердловской области в январе 2025 года и выяснили, какие модели подешевели по сравнению с тем же периодом 2024 года.По данным сервиса, сильнее всего подешевели автомобили марки «Москвич» — их средняя цена снизилась на 9,2%. Следом идет OMODA, потерявшая в стоимости 8,9%. Среди отдельных моделей наибольшее снижение зафиксировано у Chery Tiggo 4 Pro — 15,3%. Chery Tiggo 8 Pro Max подешевел на 13,2%, а Chery Arrizo 8 — на 13%. В пятерку также вошли «Москвич 3» (-12,6%) и «Москвич 6» (-5,8%).Как отметил руководитель направления «новые авто» в Авито Авто Никита Ивахненко, на цены повлияли активность китайских брендов и развитие локального производства. В частности, в начале 2025 года в России наладили сборку нескольких моделей Voyah.