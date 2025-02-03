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Екатеринбуржцы летят в Сочи: топ популярных курортных направлений Кольцово в январе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга в январе чаще всего летали на юг. По данным аэропорта Кольцово, самым востребованным направлением вновь стал Сочи — туда и обратно перевезли более 49 тысяч пассажиров. Для сравнения: в январе прошлого года пассажиропоток на этом маршруте был чуть меньше — около 47 тысяч человек.
Второе место среди курортных направлений разделили Пхукет (Таиланд) и Дубай (ОАЭ). Каждый из этих маршрутов выбрали более 18 тысяч путешественников. Следом идет Минеральные Воды: рейсами в этот город воспользовались порядка 16 тысяч человек.
Замыкает пятерку популярных направлений ещё один курорт ОАЭ — Шарджа, куда в январе отправились более 13 тысяч уральцев.
Сочи также остается важным пересадочным пунктом для тех, кто направляется в Анапу. Напомним, аэропорт Анапы не работает с 24 февраля 2022 года, и добраться до города можно через Сочи. Сейчас там ведутся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.
Второе место среди курортных направлений разделили Пхукет (Таиланд) и Дубай (ОАЭ). Каждый из этих маршрутов выбрали более 18 тысяч путешественников. Следом идет Минеральные Воды: рейсами в этот город воспользовались порядка 16 тысяч человек.
Замыкает пятерку популярных направлений ещё один курорт ОАЭ — Шарджа, куда в январе отправились более 13 тысяч уральцев.
Сочи также остается важным пересадочным пунктом для тех, кто направляется в Анапу. Напомним, аэропорт Анапы не работает с 24 февраля 2022 года, и добраться до города можно через Сочи. Сейчас там ведутся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.
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