Возрастное ограничение 18+
Перепады температуры от -19°C до +3°C прогнозируются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Свердловской области ожидаются температурные перепады от -19°C до +3°C. Причём на севере, судя прогнозам, будет теплее, чем в основной части региона.
В субботу, 8 февраля, в Свердловской области преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь и туман. Ночью -14...-9°C, в низинах до -19°C. Днём -7...-2°C, на севере до 0°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге без осадков, ночью -12...-10°C, а днём -6...-4°C.
В воскресенье, 9 февраля, в регионе тоже преимущественно без осадков. Ночью -13...-8°C, на севере до -3°C. Днём -2...+3°C. Ветер 1-6 м/сек.
В столице Урала снова без осадков, ночью -11...-9°C, а днём -2...0°C.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 8 февраля, в Свердловской области преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь и туман. Ночью -14...-9°C, в низинах до -19°C. Днём -7...-2°C, на севере до 0°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге без осадков, ночью -12...-10°C, а днём -6...-4°C.
В воскресенье, 9 февраля, в регионе тоже преимущественно без осадков. Ночью -13...-8°C, на севере до -3°C. Днём -2...+3°C. Ветер 1-6 м/сек.
В столице Урала снова без осадков, ночью -11...-9°C, а днём -2...0°C.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области ожидается похолодание до -25°C
05 февраля 2025
05 февраля 2025
В Свердловской области вновь похолодает до -30°C
29 января 2025
29 января 2025
На дорогах Свердловской области ожидается гололедица
02 февраля 2025
02 февраля 2025