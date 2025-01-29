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Для профессиональных онлайн-продавцов запустили новый формат рекламы

16.47 Среда, 5 февраля 2025
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
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Профессиональные продавцы, которые представляют свои товары и услуги на онлайн-платформе Авито, смогут воспользоваться новым форматом продвижения — рекламой профиля.

Инструмент позволяет разместить баннер продавца на главной странице классифайда. В компании уточняют, что воспользоваться такой опцией могут профессиональные продавцы с подтвержденным аккаунтом юридического лица или индивидуального предпринимателя.

«Все креативы в рекламной кампании будут автоматически маркироваться, а данные будут передаваться в ЕРИР», — сообщает пресс-служба платформы.

Продавцы смогут следить за результатами кампании в личном кабинете. Например, отслеживать переходы в профиль и конверсию в подписку.

Многие участники рынка, учитывая возможности алгоритмов, считают такой формат одним из самых эффективных для поиска целевой аудитории.

«Тестовый период показал, что реклама профиля приносит в среднем на 8% больше контактов в дополнение к стандартным инструментам продвижения», — комментирует Герман Царев, директор по продукту для профессиональных продавцов.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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16:47 Для профессиональных онлайн-продавцов запустили новый формат рекламы
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15:59 В Екатеринбурге в пять раз хотят сократить сроки для добровольного демонтажа нелегальных киосков
15:29 В Нижнем Тагиле вынесли ещё один приговор по делу об убийствах в 90-е
14:38 Стволовые клетки донора из Свердловской области спасли пациента с лейкозом из Санкт-Петербурга
13:36 Жители Сысертского района продолжают пикетировать резиденцию губернатора
13:18 В метро Екатеринбурга из вагонов убирают схемы с перспективными линиями
12:53 В Екатеринбурге остановили два грузовика с рыбой и мясом без документов
12:24 Фонд «Дети России» открыл приём заявок на Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор»
11:34 В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
11:27 На площадке Уралхиммаша хотят открыть новый музей
10:06 Четыре человека пострадали в ДТП на трассе между Серовом и Сосьвой
09:33 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии глава СК поручил возбудить уголовное дело
21:09 В екатеринбургском Доме Кино возобновляет работу клуб поклонников экранного искусства
20:30 Один из одиннадцати свердловских пожаров минувших суток оказался смертоносным
19:29 В Свердловской области в лобовом столкновении машин пострадали четыре человека
19:08 Сысертский суд приступил к назначению наказаний для участников разборок в букмекерской конторе
18:45 Летающие тарелки станут предметом субботней лекции в Ельцин Центре
17:59 Мэр Екатеринбурга поручил проверить школы города после инцидента в 205-й гимназии
17:53 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии прокуратура начала проверку
16:06 Историко-культурная экспертиза разрешила построить офисник за гостиницей «Большой Урал» в Екатеринбурге
15:20 Многодетного отца из Екатеринбурга могут выдворить из России
15:10 Директором направления «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы стал Андрей Кучеренков
14:46 «Бесхозные» грузовики в центре Верхней Пышмы могли оставить конкуренты магазина оптики
13:44 СМИ сообщают об ударившем подростка ножом школьнике в екатеринбургской гимназии
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