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Для профессиональных онлайн-продавцов запустили новый формат рекламы
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Профессиональные продавцы, которые представляют свои товары и услуги на онлайн-платформе Авито, смогут воспользоваться новым форматом продвижения — рекламой профиля.
Инструмент позволяет разместить баннер продавца на главной странице классифайда. В компании уточняют, что воспользоваться такой опцией могут профессиональные продавцы с подтвержденным аккаунтом юридического лица или индивидуального предпринимателя.
«Все креативы в рекламной кампании будут автоматически маркироваться, а данные будут передаваться в ЕРИР», — сообщает пресс-служба платформы.
Продавцы смогут следить за результатами кампании в личном кабинете. Например, отслеживать переходы в профиль и конверсию в подписку.
Многие участники рынка, учитывая возможности алгоритмов, считают такой формат одним из самых эффективных для поиска целевой аудитории.
«Тестовый период показал, что реклама профиля приносит в среднем на 8% больше контактов в дополнение к стандартным инструментам продвижения», — комментирует Герман Царев, директор по продукту для профессиональных продавцов.
Инструмент позволяет разместить баннер продавца на главной странице классифайда. В компании уточняют, что воспользоваться такой опцией могут профессиональные продавцы с подтвержденным аккаунтом юридического лица или индивидуального предпринимателя.
«Все креативы в рекламной кампании будут автоматически маркироваться, а данные будут передаваться в ЕРИР», — сообщает пресс-служба платформы.
Продавцы смогут следить за результатами кампании в личном кабинете. Например, отслеживать переходы в профиль и конверсию в подписку.
Многие участники рынка, учитывая возможности алгоритмов, считают такой формат одним из самых эффективных для поиска целевой аудитории.
«Тестовый период показал, что реклама профиля приносит в среднем на 8% больше контактов в дополнение к стандартным инструментам продвижения», — комментирует Герман Царев, директор по продукту для профессиональных продавцов.
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