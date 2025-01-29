Для профессиональных онлайн-продавцов запустили новый формат рекламы

Анна Андреева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Профессиональные продавцы, которые представляют свои товары и услуги на онлайн-платформе Авито, смогут воспользоваться новым форматом продвижения — рекламой профиля.Инструмент позволяет разместить баннер продавца на главной странице классифайда. В компании уточняют, что воспользоваться такой опцией могут профессиональные продавцы с подтвержденным аккаунтом юридического лица или индивидуального предпринимателя.«Все креативы в рекламной кампании будут автоматически маркироваться, а данные будут передаваться в ЕРИР», — сообщает пресс-служба платформы.Продавцы смогут следить за результатами кампании в личном кабинете. Например, отслеживать переходы в профиль и конверсию в подписку.Многие участники рынка, учитывая возможности алгоритмов, считают такой формат одним из самых эффективных для поиска целевой аудитории.«Тестовый период показал, что реклама профиля приносит в среднем на 8% больше контактов в дополнение к стандартным инструментам продвижения», — комментирует Герман Царев, директор по продукту для профессиональных продавцов.