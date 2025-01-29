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Потепление до +3°C, туман и гололёд ожидаются на выходных в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о повышении температуры воздуха до +3°C в выходные. Также, по их прогнозам, в ближайшие дни ожидаются туманы и гололёд.
В субботу, 1 февраля, в Свердловской области снег, мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега на провода, гололёд, гололедица, и туман в утреннее и ночное время. Ночью -8...-3°C, на севере и востоке до -13°C, на крайнем юго-западе до 0°C. Днём -2...+3°C, на крайнем севере -10...-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге ночью небольшой снег, -2...0°C, днём без существенных осадков, 0...+2°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 2 февраля, в регионе снег и мокрый снег, в отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -4...+1°C, на севере -11...-6°C, на крайнем севере -21...-16°C. Днём -6...-1°C, на крайнем севере до -16°C, на крайнем юге -2...+3°C. Ветер 2-7 м/сек, днём на севере 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью преимущественно без осадков, -1...+1°C, днём небольшой мокрый снег, +1...+3°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 1 февраля, в Свердловской области снег, мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега на провода, гололёд, гололедица, и туман в утреннее и ночное время. Ночью -8...-3°C, на севере и востоке до -13°C, на крайнем юго-западе до 0°C. Днём -2...+3°C, на крайнем севере -10...-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге ночью небольшой снег, -2...0°C, днём без существенных осадков, 0...+2°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 2 февраля, в регионе снег и мокрый снег, в отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -4...+1°C, на севере -11...-6°C, на крайнем севере -21...-16°C. Днём -6...-1°C, на крайнем севере до -16°C, на крайнем юге -2...+3°C. Ветер 2-7 м/сек, днём на севере 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью преимущественно без осадков, -1...+1°C, днём небольшой мокрый снег, +1...+3°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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