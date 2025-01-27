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В Верхотурье женщина оформила опеку над сыном погибшего военнослужащего и потратила выплаты на себя
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхотурье женщина оформила опеку над сыном погибшего военнослужащего и потратила на себя, своего супруга и внучку более 5 миллионов рублей, которые предназначались сироте.
Отец мальчика, участник боевых действий, погиб в 2023 году. Местная жительница Ирина Шмелева оформила опеку над его сыном и «получила от одной известной ЧВК денежные средства в размере 5 312 128 рублей и 100 000 рублей на захоронение», рассказали в Свердловском областном суде (название ЧВК не уточняется, так как она известная).
Женщина должна была известить опеку о получении денег и зачислить их на счет подопечного.
В итоге Верхотурский районный суд признал Ирину Шмелеву виновной по статье УК «Присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере». Она получила условный срок – лишение свободы на 3 года условно с испытательным сроком в 3 года. Гражданский иск передан на рассмотрение.
Отец мальчика, участник боевых действий, погиб в 2023 году. Местная жительница Ирина Шмелева оформила опеку над его сыном и «получила от одной известной ЧВК денежные средства в размере 5 312 128 рублей и 100 000 рублей на захоронение», рассказали в Свердловском областном суде (название ЧВК не уточняется, так как она известная).
Женщина должна была известить опеку о получении денег и зачислить их на счет подопечного.
«Однако опекун скрыла информацию о полученных средствах и потратила их по своему усмотрению – купила квартиру, автомобиль, которые оформила на своего мужа, внучке приобрела мебель и бытовую технику»,
– приводит подробности пресс-служба суда.
В итоге Верхотурский районный суд признал Ирину Шмелеву виновной по статье УК «Присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере». Она получила условный срок – лишение свободы на 3 года условно с испытательным сроком в 3 года. Гражданский иск передан на рассмотрение.
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