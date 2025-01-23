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Убивший свою бывшую супругу на работе житель Екатеринбурга погиб в зоне боевых действий
Фото: прокуратура Свердловской области
Сергей Зуев, обвинённый в убийстве своей бывшей супруги, погиб в зоне боевых действий. На этапе следствия он признал вину и заявил о намерении отправиться туда, чтобы, по его словам, искупить вину перед дочерью, оставшейся без матери.
В сентябре Зуева приговорили к 9 годам колонии по статье 105 УК РФ, а недавно он погиб, рассказала изданию Е1 его бывшая тёща, мама убитой Анны Кашиной.
Напомним, убийство произошло 18 мая 2024 года по мотивам ревности, когда бывший супруг пришёл к 30-летней Анне Кашиной на работу в «Сбер» на улице Победы и зарезал в ходе словесного конфликта.
Ранее в зоне боевых действий погиб ещё один осуждённый по резонансному делу свердловчанин — житель Каменска-Уральского Руслан Шишигин, пытавшийся утопить 18-летнюю девушку в фонтане.
В сентябре Зуева приговорили к 9 годам колонии по статье 105 УК РФ, а недавно он погиб, рассказала изданию Е1 его бывшая тёща, мама убитой Анны Кашиной.
Напомним, убийство произошло 18 мая 2024 года по мотивам ревности, когда бывший супруг пришёл к 30-летней Анне Кашиной на работу в «Сбер» на улице Победы и зарезал в ходе словесного конфликта.
Ранее в зоне боевых действий погиб ещё один осуждённый по резонансному делу свердловчанин — житель Каменска-Уральского Руслан Шишигин, пытавшийся утопить 18-летнюю девушку в фонтане.
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