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Убивший свою бывшую супругу на работе житель Екатеринбурга погиб в зоне боевых действий

18.40 Суббота, 25 января 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
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Сергей Зуев, обвинённый в убийстве своей бывшей супруги, погиб в зоне боевых действий. На этапе следствия он признал вину и заявил о намерении отправиться туда, чтобы, по его словам, искупить вину перед дочерью, оставшейся без матери.

В сентябре Зуева приговорили к 9 годам колонии по статье 105 УК РФ, а недавно он погиб, рассказала изданию Е1 его бывшая тёща, мама убитой Анны Кашиной.

Напомним, убийство произошло 18 мая 2024 года по мотивам ревности, когда бывший супруг пришёл к 30-летней Анне Кашиной на работу в «Сбер» на улице Победы и зарезал в ходе словесного конфликта.

Ранее в зоне боевых действий погиб ещё один осуждённый по резонансному делу свердловчанин — житель Каменска-Уральского Руслан Шишигин, пытавшийся утопить 18-летнюю девушку в фонтане.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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18:40 Убивший свою бывшую супругу на работе житель Екатеринбурга погиб в зоне боевых действий
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14:49 Федерация профсоюзов Свердловской области выпустила лимитированную партию горчицы
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13:51 Свердловская область заняла десятое место по числу преступлений: итоги работы полиции за 2024 год
12:25 В Свердловской области при пожаре на площади 10 квадратных метров погибла женщина
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11:03 В Екатеринбурге полицейские проверяли мигрантов на стройке и в общепите
21:37 Наехавшего на авиатехника пилота «Уральских авиалиний» отдали под суд
20:25 Ещё одного «реабилитанта нацизма» начали судить в Ревде
20:02 Водитель без прав стал виновником смертельного ДТП на трассе в Туринском районе
19:37 Попрощаться с домиками на берегу Исети приглашают екатеринбуржцев в воскресенье
19:15 Два десятка пожаров насчитали в МЧС России по Свердловской области за прошлые сутки
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17:56 О понижении температуры до -24 ночью предупреждают синоптики жителей Свердловской области
16:17 Бывшего министра ЖКХ Свердловской области поместили в СИЗО
15:36 В 15-й екатеринбургской школе, хваставшейся новым меню, фишбургеры могли дать лишь некоторым детям
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14:27 Экс-министра ЖКХ Свердловской области Смирнова доставили в суд
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13:26 Тавдинцу пришлось отвечать перед судом за покупки с кредитки покойной матери
12:51 Из-за атаки беспилотников в западных регионах России в Екатеринбурге задержали рейсы
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