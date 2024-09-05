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Зарезавшего свою бывшую супругу на Уралмаше екатеринбуржца приговорили к девяти годам строго режима
Фото: прокуратура Свердловской области
На девять лет в исправительную колонию строго режима отправится екатеринбуржец, который 18 мая на Уралмаше из ревности зарезал свою бывшую жену.
Напомним, убийство произошло прямо напротив отделения банка, в котором работала погибшая. Бывший супруг позвал её поговорить снаружи, после чего напал на неё с ножом. В итоге девушка скончалась от проникающие колото-резанных ранений груди с повреждением крупных сосудов, сердца и развитием острой кровопотери.
Известно, что у погибшей остался девятилетняя дочь. Сама девушка была кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике. Бывший муж зарезал её, будучи в состоянии наркотического опьянения.
Гособвинитель просил назначить мужчине 10 лет колонии, но суд решил назначить 9 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в СМИ сообщалось, что ныне осуждённый хотел после вынесения приговора отправиться из мест заключения в зону боевых действий.
Напомним, убийство произошло прямо напротив отделения банка, в котором работала погибшая. Бывший супруг позвал её поговорить снаружи, после чего напал на неё с ножом. В итоге девушка скончалась от проникающие колото-резанных ранений груди с повреждением крупных сосудов, сердца и развитием острой кровопотери.
Известно, что у погибшей остался девятилетняя дочь. Сама девушка была кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике. Бывший муж зарезал её, будучи в состоянии наркотического опьянения.
Гособвинитель просил назначить мужчине 10 лет колонии, но суд решил назначить 9 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в СМИ сообщалось, что ныне осуждённый хотел после вынесения приговора отправиться из мест заключения в зону боевых действий.
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