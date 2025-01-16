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Наехавшего на авиатехника пилота «Уральских авиалиний» отдали под суд
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская транспортная прокуратура завершила расследование уголовного дела против пилота авиакомпании «Уральские авиалинии», которого обвиняют в нарушении правил безопасности. Обвинительное заключение утверждено, материалы переданы в суд.
Напомним, инцидент произошёл в мае 2024 года в аэропорту Кольцово города Екатеринбург. Пилот самолёта «Airbus A-320» при выруливании с места стоянки нарушил правила безопасности, как считает следствие. В результате его действий передние колёса шасси воздушного судна наехали на авиатехника и проехались по его ногам. Пострадавший получил тяжёлые травмы, нанесённые в ходе инцидента, а впоследствии потребовалась даже ампутация.
Сейчас командира воздушного судна обвиняют по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое по неосторожности привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека. Рассматривать его дело будут в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.
Напомним, инцидент произошёл в мае 2024 года в аэропорту Кольцово города Екатеринбург. Пилот самолёта «Airbus A-320» при выруливании с места стоянки нарушил правила безопасности, как считает следствие. В результате его действий передние колёса шасси воздушного судна наехали на авиатехника и проехались по его ногам. Пострадавший получил тяжёлые травмы, нанесённые в ходе инцидента, а впоследствии потребовалась даже ампутация.
Сейчас командира воздушного судна обвиняют по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое по неосторожности привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека. Рассматривать его дело будут в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.
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