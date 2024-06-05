У пострадавшего в результате несчастного случая техника «Уральских авиалиний» развился некроз

– рассказал брат техника.

«Часть ноги ему ампутировали, а остатки ноги начали снова гноиться. Мы хотели его перевезти в Москву, но нам настоятельно рекомендовали остаться в Екатеринбурге, брата переведут в гнойную травматологию госпиталя ветеранов войн»,