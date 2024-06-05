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У пострадавшего в результате несчастного случая техника «Уральских авиалиний» развился некроз
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
У выпускающего техника «Уральских авиалиний», пострадавшего в результате несчастного случая в «Кольцово», развился некроз тканей на ноге, часть которой ему ампутировали.
Об этом сообщает «Е1» со ссылкой на брата пострадавшего работника авиакомпании.
Он также заявил, что якобы в «Уральских авиалиниях» им отказали в помощи, когда речь пошла о госпитализации техника в Москву. В пресс-службе авиакомпании пояснили, что вопрос постановки диагноза и лечения их работника решает не авиакомпания, а медучреждение, и указали на то, что они готовы оказать помощь, если будет соответствующее заключение врачей.
Напомним, что выпускающего техника сбил самолёт авиакомпании. По предварительным данным, несчастный случай произошёл из-за того, что пилоты, получив разрешение на руление, не дождались, когда техник отойдёт на безопасное расстояние от судна, и начали движение.
Об этом сообщает «Е1» со ссылкой на брата пострадавшего работника авиакомпании.
«Часть ноги ему ампутировали, а остатки ноги начали снова гноиться. Мы хотели его перевезти в Москву, но нам настоятельно рекомендовали остаться в Екатеринбурге, брата переведут в гнойную травматологию госпиталя ветеранов войн»,
– рассказал брат техника.
Он также заявил, что якобы в «Уральских авиалиниях» им отказали в помощи, когда речь пошла о госпитализации техника в Москву. В пресс-службе авиакомпании пояснили, что вопрос постановки диагноза и лечения их работника решает не авиакомпания, а медучреждение, и указали на то, что они готовы оказать помощь, если будет соответствующее заключение врачей.
Напомним, что выпускающего техника сбил самолёт авиакомпании. По предварительным данным, несчастный случай произошёл из-за того, что пилоты, получив разрешение на руление, не дождались, когда техник отойдёт на безопасное расстояние от судна, и начали движение.
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