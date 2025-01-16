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Суд развернул решение в долгом споре прокуратуры и мэрии Екатеринбурга по вопросу градостроительных нормативов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловском областном суде 21 января состоялось заседание по административному иску, который прокуратура подала к мэрии Екатеринбурга. В этом иске городской прокурор просил признать недействующими Правила и землепользования и застройки (ПЗЗ) – второй по значимости градостроительный документ (после генплана), определяющий нормативы городского планирования.
Иск прокуратуры был подан после жалоб жителей города, обеспокоенных повышенной плотностью застройки, которую допускают принятые мэрией регламенты. Прокуратура тоже усмотрела нарушения закона, в том числе Градостроительного кодекса РФ, и подала в интересах неопределенного круга лиц иск с целью устранить эти нарушения.
Рассмотрение иска началось в декабре 2023 года в Ленинском районном суде Екатеринбурга, и 15 августа 2024 года судья Вероника Лазарева согласилась с выявленными нарушениями, удовлетворив требования прокуратуры.
Однако мэрия подала апелляцию, и сегодня Свердловский областной суд полностью «перевернул» решение суда первой инстанции – постановив, что в требованиях прокуратуры необходимо отказать.
Основной спор развернулся вокруг понятия «общая площадь жилых помещений» — этот параметр отсутствует как в описательной части ПЗЗ, так и в утверждённых мэрией Нормативах градостроительного проектирования — иными словами в ключевых регламентных документах, определяющих правила застройки Екатеринбурга. Однако при этом в тех же ПЗЗ городские власти устанавливают для некоторых территориальных зон подзоны, где ссылаются на этот параметр. И рассчитывают, исходя из него, максимальную плотность застройки территории.
Помимо этого прокуратура указала, что такого параметра как «общая площадь жилых помещений» нет в Градостроительном кодексе РФ.
Юрист мэрии Екатеринбурга в отзыве на апелляцию указала, что Градостроительный кодекс допускает, чтобы некоторые нормы были прописаны в федеральных законах – необязательно в Градостроительном кодексе.
Прокуратура в ответ на это направила возражения – что параметр «общая площадь жилых помещений» возможно использовать тогда, когда застройщик будет получать разрешение на строительство, но на стадии планирования его использовать недопустимо.
Одна из жительниц Екатеринбурга, которая жаловалась на градостроительные нормы в прокуратуру, утверждает, что из-за рассмотрения этого иска мэрия Екатеринбурга пока не спешит применять «уплотнительные» нормативы.
В постановлении об утверждении ПЗЗ действительно есть несколько территорий в Екатеринбурге, где в отдельных подзонах установлена подобная площадь жилищного фонда:
В конце прошлого года Вечерние ведомости направляли в мэрию запрос с просьбой разъяснить, выявлены ли противоречия федеральным законам в действующих ПЗЗ. Вот что на это ответили власти Екатеринбурга:
Чем мотивировал суд необходимость отмены решения суда первой инстанции, пока неизвестно — оглашена лишь резолютивная часть постановления. Представительница прокуратуры после заседания сказала, что намерена подавать кассационную жалобу на сегодняшнее решение.
Урбанист, основатель общественной организации «Мирные жители» Алексей Кофман сказал Вечерним ведомостям, что сейчас в городских нормативах указана максимальная плотность жилья – измеряется в количестве человек на гектар, и составляет 1 человек на 30 м² — при этом в ПЗЗ делают подзоны, в которых указывают этот параметр «максимальная площадь жилых помещений». «Таким образом, можно построить дом и сказать, что в этом доме половина площади нежилая, и она в нормативе не учитывается – что позволит строить ещё плотнее», — объясняет Кофман.
Иск прокуратуры был подан после жалоб жителей города, обеспокоенных повышенной плотностью застройки, которую допускают принятые мэрией регламенты. Прокуратура тоже усмотрела нарушения закона, в том числе Градостроительного кодекса РФ, и подала в интересах неопределенного круга лиц иск с целью устранить эти нарушения.
Рассмотрение иска началось в декабре 2023 года в Ленинском районном суде Екатеринбурга, и 15 августа 2024 года судья Вероника Лазарева согласилась с выявленными нарушениями, удовлетворив требования прокуратуры.
Однако мэрия подала апелляцию, и сегодня Свердловский областной суд полностью «перевернул» решение суда первой инстанции – постановив, что в требованиях прокуратуры необходимо отказать.
Фото: Вечерние ведомости
Основной спор развернулся вокруг понятия «общая площадь жилых помещений» — этот параметр отсутствует как в описательной части ПЗЗ, так и в утверждённых мэрией Нормативах градостроительного проектирования — иными словами в ключевых регламентных документах, определяющих правила застройки Екатеринбурга. Однако при этом в тех же ПЗЗ городские власти устанавливают для некоторых территориальных зон подзоны, где ссылаются на этот параметр. И рассчитывают, исходя из него, максимальную плотность застройки территории.
«Спорный параметр не может быть использован для определения характеристики объекта, не установлен также порядок его расчета, что исключает возможность соблюдения требований градостроительного регламента при строительстве объектов в рамках подзоны»,
— говорится в иске прокуратуры.
Помимо этого прокуратура указала, что такого параметра как «общая площадь жилых помещений» нет в Градостроительном кодексе РФ.
Юрист мэрии Екатеринбурга в отзыве на апелляцию указала, что Градостроительный кодекс допускает, чтобы некоторые нормы были прописаны в федеральных законах – необязательно в Градостроительном кодексе.
На заседание юрист мэрия принесла для приобщения обновлённые ПЗЗ – листы из карты города с указанием территориальных зон
Прокуратура в ответ на это направила возражения – что параметр «общая площадь жилых помещений» возможно использовать тогда, когда застройщик будет получать разрешение на строительство, но на стадии планирования его использовать недопустимо.
Одна из жительниц Екатеринбурга, которая жаловалась на градостроительные нормы в прокуратуру, утверждает, что из-за рассмотрения этого иска мэрия Екатеринбурга пока не спешит применять «уплотнительные» нормативы.
«Администрация не вносит изменения в ПЗЗ по поводу нового порядка введения подзон с плотностью жилищного фонда, хотя общественные обсуждения проведены. Они ждут решения по этому делу. Пока по всем проходящим обсуждениям видно, что они ничего не уплотняют: устанавливают плотность жилищного фонда не более 15 000 м²/га, хотя раньше устанавливали 22 500 м²/га»,
— считает жительница города.
В постановлении об утверждении ПЗЗ действительно есть несколько территорий в Екатеринбурге, где в отдельных подзонах установлена подобная площадь жилищного фонда:
Фрагмент ПЗЗ Екатеринбурга
В конце прошлого года Вечерние ведомости направляли в мэрию запрос с просьбой разъяснить, выявлены ли противоречия федеральным законам в действующих ПЗЗ. Вот что на это ответили власти Екатеринбурга:
Чем мотивировал суд необходимость отмены решения суда первой инстанции, пока неизвестно — оглашена лишь резолютивная часть постановления. Представительница прокуратуры после заседания сказала, что намерена подавать кассационную жалобу на сегодняшнее решение.
Урбанист, основатель общественной организации «Мирные жители» Алексей Кофман сказал Вечерним ведомостям, что сейчас в городских нормативах указана максимальная плотность жилья – измеряется в количестве человек на гектар, и составляет 1 человек на 30 м² — при этом в ПЗЗ делают подзоны, в которых указывают этот параметр «максимальная площадь жилых помещений». «Таким образом, можно построить дом и сказать, что в этом доме половина площади нежилая, и она в нормативе не учитывается – что позволит строить ещё плотнее», — объясняет Кофман.
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