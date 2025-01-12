Возрастное ограничение 18+
В гостинице «Большой Урал» потушили пожар
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге на улице Красноармейской в здании гостиницы «Большой Урал» сегодня вспыхнул пожар.
Как рассказали в областном МЧС, сообщение о возгорании в пожарную охрану поступило в 16.36. На место тушения было направлено 43 специалиста и 12 единиц техники. Уже в 16.57 огнеборцы ликвидировали пожар. Выяснилось, что на втором этаже горела оконная рама. Площадь пожара составила один квадратный метр.
Самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировалось 62 человек. Спасли из задымленного здания двух человек.
«Пострадавших нет», – сообщили в МЧС.
Напомним, что в конце декабря в «Большом Урале» у специалистов МЧС проходили учения.
Как рассказали в областном МЧС, сообщение о возгорании в пожарную охрану поступило в 16.36. На место тушения было направлено 43 специалиста и 12 единиц техники. Уже в 16.57 огнеборцы ликвидировали пожар. Выяснилось, что на втором этаже горела оконная рама. Площадь пожара составила один квадратный метр.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировалось 62 человек. Спасли из задымленного здания двух человек.
«Пострадавших нет», – сообщили в МЧС.
Напомним, что в конце декабря в «Большом Урале» у специалистов МЧС проходили учения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Асбесте пожар унес жизнь человека, еще один получил травмы
12 января 2025
12 января 2025
Среди трёх десятков свердловских пожаров за выходные дни несколько оказались смертоносными
13 января 2025
13 января 2025
В понедельник по Свердловской области прокатилось 14 пожаров
14 января 2025
14 января 2025