Возрастное ограничение 18+

В гостинице «Большой Урал» потушили пожар

17.53 Вторник, 21 января 2025
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на улице Красноармейской в здании гостиницы «Большой Урал» сегодня вспыхнул пожар.

Как рассказали в областном МЧС, сообщение о возгорании в пожарную охрану поступило в 16.36. На место тушения было направлено 43 специалиста и 12 единиц техники. Уже в 16.57 огнеборцы ликвидировали пожар. Выяснилось, что на втором этаже горела оконная рама. Площадь пожара составила один квадратный метр.


Фото: ГУ МЧС по Свердловской области


Самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировалось 62 человек. Спасли из задымленного здания двух человек.

«Пострадавших нет», – сообщили в МЧС.

Напомним, что в конце декабря в «Большом Урале» у специалистов МЧС проходили учения.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Асбесте пожар унес жизнь человека, еще один получил травмы
12 января 2025
Среди трёх десятков свердловских пожаров за выходные дни несколько оказались смертоносными
13 января 2025
Из 15 свердловских пожаров минувших суток один стал смертельным
16 января 2025
В понедельник по Свердловской области прокатилось 14 пожаров
14 января 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Причиной авиакатастрофы под Билимбаем назвали попадание постороннего предмета в трансмиссию

В свою очередь, это могло быть обусловлено отсутствием квалификации пилота и собственника вертолёта
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:53 В гостинице «Большой Урал» потушили пожар
17:37 Федеральные власти одобрили переход Екатеринбурга в ценовую зону теплоснабжения
16:58 В Свердловской области почти на 40% подскочила заболеваемость ОРВИ
16:42 Иеромонах из екатеринбургской семинарии поддержал идею запрета соцсетей для детей
15:45 На семи улицах в Екатеринбурге запретят парковку
15:19 Подозреваемого в надругательстве над малолетним сыном знакомой екатеринбуржца отправили в СИЗО
15:00 В свердловском отделении СФР отчитались об индексации пенсий местных жителей
14:32 В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после вырубки деревьев на улице Цветников
14:21 Свердловские спасатели предупреждают о ветре до 22 метров в секунду
13:37 Глава СК вновь потребовал доклад о ситуации с сырым домом в свердловском селе Рыбниковское
12:32 Дикая рысь подрала собаку в частном доме в Арамили
12:02 8 лет лишения свободы запросил прокурор по делу экс-главы первоуральского «Водоканала»
11:39 На свердловской трассе вновь уронили П-образную опору
11:11 Обвиняемые в убийстве в Реже останутся в СИЗО до 17 марта
10:31 На трассе между Екатеринбургом и Каменском-Уральским произошло смертельное ДТП
10:17 На базе отдыха под Нижним Тагилом едва не погибла женщина с ребёнком
09:23 Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Серовском тракте
20:39 Почти 30 пожаров ликвидировали свердловские пожарные в уикэнд
20:15 УрГАХУ готовится к лыжному фестивалю
19:25 Многострадальный дом на Эльмаше приговорили к сносу
18:52 Екатеринбуржец поделится историей своей велопоездки по Японии
18:36 В Свердловской области в проруби окунулись 26 тысяч человек
17:53 Авито стал партнёром проекта «Открытый родильный дом»
17:48 СМИ сообщают о задержании екатеринбуржца по подозрению в надругательстве над мальчиком
17:29 В Екатеринбурге на улице Бардина произошло ДТП с «перевёртышем»
16:36 С 1 марта в Кольцово перестанут принимать международные посылки
Все новости Свердловской области
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
12:22 Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Ижевска
11:07 Регионы России подверглись массовой атаке БПЛА
10:17 В Бельгии более 30 тысяч человек вышли на демонстрации против сокращения пенсий
15:07 В ЦБ назвали идею заморозки вкладов бессмысленной и абсурдной
13:52 Янтарь с иголками сосны возрастом 50 млн лет обнаружили на калининградском комбинате
16:14 В Красноярском крае задержали семерых участников псевдорелигиозной организации
14:27 В Курске подросток напал на школу и попытался устроить пожар
11:35 В Гатчине мощный пожар на территории завода по производству ацетона
10:42 Власти США назвали пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата
10:12 В Анапе ищут способы борьбы с крошкой мазута на побережье
18:47 HR-специалисты прошли «крикотерапию» в Москве
17:26 Россиянам напомнили, что во время новогодних праздников резко увеличивается количество квартирных краж
Все новости России и мира
17:53 В гостинице «Большой Урал» потушили пожар
17:37 Федеральные власти одобрили переход Екатеринбурга в ценовую зону теплоснабжения
16:58 В Свердловской области почти на 40% подскочила заболеваемость ОРВИ
16:42 Иеромонах из екатеринбургской семинарии поддержал идею запрета соцсетей для детей
15:45 На семи улицах в Екатеринбурге запретят парковку
15:19 Подозреваемого в надругательстве над малолетним сыном знакомой екатеринбуржца отправили в СИЗО
15:00 В свердловском отделении СФР отчитались об индексации пенсий местных жителей
14:32 В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после вырубки деревьев на улице Цветников
14:21 Свердловские спасатели предупреждают о ветре до 22 метров в секунду
13:37 Глава СК вновь потребовал доклад о ситуации с сырым домом в свердловском селе Рыбниковское
12:32 Дикая рысь подрала собаку в частном доме в Арамили
12:02 8 лет лишения свободы запросил прокурор по делу экс-главы первоуральского «Водоканала»
11:39 На свердловской трассе вновь уронили П-образную опору
11:11 Обвиняемые в убийстве в Реже останутся в СИЗО до 17 марта
10:31 На трассе между Екатеринбургом и Каменском-Уральским произошло смертельное ДТП
10:17 На базе отдыха под Нижним Тагилом едва не погибла женщина с ребёнком
09:23 Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Серовском тракте
20:39 Почти 30 пожаров ликвидировали свердловские пожарные в уикэнд
20:15 УрГАХУ готовится к лыжному фестивалю
19:25 Многострадальный дом на Эльмаше приговорили к сносу
18:52 Екатеринбуржец поделится историей своей велопоездки по Японии
18:36 В Свердловской области в проруби окунулись 26 тысяч человек
17:53 Авито стал партнёром проекта «Открытый родильный дом»
17:48 СМИ сообщают о задержании екатеринбуржца по подозрению в надругательстве над мальчиком
17:29 В Екатеринбурге на улице Бардина произошло ДТП с «перевёртышем»
16:36 С 1 марта в Кольцово перестанут принимать международные посылки
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK