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«Парящие камни» появятся в Екатеринбурге возле «Синагоги» и напомнят о Холокосте
Фото: Вечерние Ведомости
Уже завтра, 9 октября, в уральской столице появится мемориальный комплекс «Парящие камни». Он будет напоминать проходящим и проезжающим возле «Синагоги» людям о жертвах Холокоста и о спасении людей от нацизма в годы Второй мировой войны.
О планах оформить возле Екатеринбургского еврейского общинного центра «Синагога» на улице Куйбышева площадь Спасения и установить там мемориал в память о Холокосте речь шла уже давно. Почти два года назад — в феврале 2022-го — проект начали воплощать в жизнь и заложили на участке будущей площади десять камней, привезённых из бывших концлагерей и с мест массовых уничтожений евреев. И вот, наконец, мемориальный комплекс готовы продемонстрировать горожанам.
Открытие площади Спасения и монумента «Парящие камни» запланировано на среду. Начало мероприятия – в половине четвёртого.
Заметим, что по стечению обстоятельств появление в Екатеринбурге комплекса, напоминающего о Холокосте, лишь в пару дней разминулся с годовщиной других трагических событий с массовой гибелью израильтян от рук вооруженных боевиков, прорвавшихся на территорию Израиля и устроивших погромы в кибуцах и на площадке, где проходил музыкальный фестиваль.
О планах оформить возле Екатеринбургского еврейского общинного центра «Синагога» на улице Куйбышева площадь Спасения и установить там мемориал в память о Холокосте речь шла уже давно. Почти два года назад — в феврале 2022-го — проект начали воплощать в жизнь и заложили на участке будущей площади десять камней, привезённых из бывших концлагерей и с мест массовых уничтожений евреев. И вот, наконец, мемориальный комплекс готовы продемонстрировать горожанам.
Открытие площади Спасения и монумента «Парящие камни» запланировано на среду. Начало мероприятия – в половине четвёртого.
Заметим, что по стечению обстоятельств появление в Екатеринбурге комплекса, напоминающего о Холокосте, лишь в пару дней разминулся с годовщиной других трагических событий с массовой гибелью израильтян от рук вооруженных боевиков, прорвавшихся на территорию Израиля и устроивших погромы в кибуцах и на площадке, где проходил музыкальный фестиваль.
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