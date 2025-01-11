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В отставку ушёл министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов ушёл в отставку. Как утверждает близкий к аппарату губернатора телеграм-канал «Не для протокола», причина – предложенная Смирнову «выгодная должность в частном бизнесе».
Источники Вечерних ведомостей сообщают, что причина несколько иная и якобы связана с уголовными делами окружения министра.
Смирнов был одним из долгожителей в областном правительстве – он руководил министерством ЖКХ с августа 2011 года (назначен на должность министра указом губернатора Свердловской области Александра Мишарина от 1 ноября 2011 года), а в правительстве Свердловской области работал ещё раньше – с 2003 года. До этого, с 1991 по 2003 год занимался наукой – был младшим научным сотрудником института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН в Екатеринбурге.
Источники Вечерних ведомостей сообщают, что причина несколько иная и якобы связана с уголовными делами окружения министра.
Смирнов был одним из долгожителей в областном правительстве – он руководил министерством ЖКХ с августа 2011 года (назначен на должность министра указом губернатора Свердловской области Александра Мишарина от 1 ноября 2011 года), а в правительстве Свердловской области работал ещё раньше – с 2003 года. До этого, с 1991 по 2003 год занимался наукой – был младшим научным сотрудником института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН в Екатеринбурге.
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