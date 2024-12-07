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Замглавы Дегтярска вышел из СИЗО в день ареста мэра
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Замглавы Дегтярска Андрей Ильин вышел из СИЗО, суд изменил меру пресечения на домашний арест.
Это случилось 7 декабря, пишет 66.RU со ссылкой на Первоуральский городской суд. Напомним, в этот же день мэра Дегтярска Вадима Пильникова поместили в СИЗО на два месяца.
Главу города обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, одной из таких взяток мог стать автомобиль Audi Q6, сообщал ранее наш источник.
Заместитель главы города Ильин пробыл в СИЗО девять дней, его подозревают в превышении должностных полномочий. В СМИ появилась версия, что он заключил сделку со следствием и дал показания на мэра.
Это случилось 7 декабря, пишет 66.RU со ссылкой на Первоуральский городской суд. Напомним, в этот же день мэра Дегтярска Вадима Пильникова поместили в СИЗО на два месяца.
Главу города обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, одной из таких взяток мог стать автомобиль Audi Q6, сообщал ранее наш источник.
Заместитель главы города Ильин пробыл в СИЗО девять дней, его подозревают в превышении должностных полномочий. В СМИ появилась версия, что он заключил сделку со следствием и дал показания на мэра.
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Мэра Дегтярска поместили в СИЗО на два месяца
07 декабря 2024
07 декабря 2024