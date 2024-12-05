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Мэра Дегтярска поместили в СИЗО на два месяца
Фото: страница Вадима Пильникова в соцсети Вконтакте
Мэра Дегтярска Вадима Пильникова поместили в СИЗО на два месяца. Если чиновнику не удастся успешно оспорить в апелляции избранную сегодня Первоуральским городским судом меру пресечения, Новый год ему придётся встречать под арестом.
На заседании Пильников просил назначить ему домашний арест, утверждая, что он содействовал следствию, не собирался и не собирается скрываться, однако суд всё же избрал самую жёсткую меру пресечения.
Напомним, его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, одной из таких взяток мог стать автомобиль Audi Q6, сообщал наш источник.
На заседании Пильников просил назначить ему домашний арест, утверждая, что он содействовал следствию, не собирался и не собирается скрываться, однако суд всё же избрал самую жёсткую меру пресечения.
Напомним, его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, одной из таких взяток мог стать автомобиль Audi Q6, сообщал наш источник.
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