Возрастное ограничение 18+
Синоптики обещают возвращение плюсовых температур в Свердловскую область до конца года
Фото: Вечерние Ведомости
Хоть прогнозы погоды на ближайшие дни пугают похолоданием, вполне вероятно, что свердловчанам ещё рано прятать демисезонные одежду и обувь. Судя по более долгосрочным прогнозам, потепление до плюсовых температур ещё может вернуться как минимум на Средний Урал (а может, и на Северный).
Как Вечерние Ведомости писали ранее, в Свердловской области ожидается похолодание до -18°C. Такую погоду синоптики прогнозируют на ночь со среды на четверг. Однако, на конец только что начавшейся недели и на неделю следующую ожидается потепление вплоть до плюсовых температур даже по ночам. Так, согласно прогнозу погоды от платформы Яндекс, уже в пятницу дневная температура достигнет одного градуса тепла, а с неба может пойти не привычный для уральского ноября снег, а куда менее привычный запоздавший дождик.
Сложно сказать, можно ли верить обещаниям ещё одного «бабьего лета» на Урале. Современные краткосрочные прогнозы погоды достаточно точны, чтобы практически позабылись некогда распространённые анекдоты про вечно ошибающихся синоптиков. Но вот чуть более долгосрочные прогнозы очень уж разнятся у разных источников.
Как Вечерние Ведомости писали ранее, в Свердловской области ожидается похолодание до -18°C. Такую погоду синоптики прогнозируют на ночь со среды на четверг. Однако, на конец только что начавшейся недели и на неделю следующую ожидается потепление вплоть до плюсовых температур даже по ночам. Так, согласно прогнозу погоды от платформы Яндекс, уже в пятницу дневная температура достигнет одного градуса тепла, а с неба может пойти не привычный для уральского ноября снег, а куда менее привычный запоздавший дождик.
Сложно сказать, можно ли верить обещаниям ещё одного «бабьего лета» на Урале. Современные краткосрочные прогнозы погоды достаточно точны, чтобы практически позабылись некогда распространённые анекдоты про вечно ошибающихся синоптиков. Но вот чуть более долгосрочные прогнозы очень уж разнятся у разных источников.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Синоптики предупреждают о понижении температуры до -21°C ночью в Свердловской области
06 ноября 2024
06 ноября 2024
В Свердловской области ожидается похолодание до -18°C
11 ноября 2024
11 ноября 2024
Снегопад в Свердловской области будет идти сутки
06 ноября 2024
06 ноября 2024