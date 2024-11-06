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В Свердловской области ожидается похолодание до -18°C
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, ближайшие ночи в Свердловской области будут холодными. Температура воздуха может опуститься до -13°C и до -18°C на севере региона. Также специалисты предупреждают о ветре до 14 метров в секунду.
Сегодня, 11 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днём -9...-4°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег. Днём -7...-5°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 12 ноября, в регионе облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Ночью -13...-8°C, днём -7...-2°C. Ветер 3-8 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ночью -10...-8°C, днём -4...-2°C. Ветер 3-8 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В среду, 13 ноября, в области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -8...-3°C, при прояснении до -13°C, на севере до -18°C. Днём -7...-2°C, на севере до -12. Ветер 3-8 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В уральской столице небольшой снег ночью -6...-4°C, днём -4...-2°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 11 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днём -9...-4°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег. Днём -7...-5°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 12 ноября, в регионе облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Ночью -13...-8°C, днём -7...-2°C. Ветер 3-8 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ночью -10...-8°C, днём -4...-2°C. Ветер 3-8 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В среду, 13 ноября, в области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -8...-3°C, при прояснении до -13°C, на севере до -18°C. Днём -7...-2°C, на севере до -12. Ветер 3-8 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В уральской столице небольшой снег ночью -6...-4°C, днём -4...-2°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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