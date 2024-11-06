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В Свердловской области ожидается похолодание до -18°C

10.07 Понедельник, 11 ноября 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, ближайшие ночи в Свердловской области будут холодными. Температура воздуха может опуститься до -13°C и до -18°C на севере региона. Также специалисты предупреждают о ветре до 14 метров в секунду.

Сегодня, 11 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днём -9...-4°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.

В Екатеринбурге небольшой снег. Днём -7...-5°C. Ветер 4-9 м/сек.

Во вторник, 12 ноября, в регионе облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Ночью -13...-8°C, днём -7...-2°C. Ветер 3-8 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.

В столице Урала ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ночью -10...-8°C, днём -4...-2°C. Ветер 3-8 м/сек, порывы до 13 м/сек.

В среду, 13 ноября, в области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -8...-3°C, при прояснении до -13°C, на севере до -18°C. Днём -7...-2°C, на севере до -12. Ветер 3-8 м/сек, порывы до 13 м/сек.

В уральской столице небольшой снег ночью -6...-4°C, днём -4...-2°C. Ветер 3-8 м/сек.

Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:02 В Ревде задержана женщина с крупной партией наркотиков, ей грозит до 20 лет лишения свободы
15:55 Транспортная прокуратура начала проверку туалетов ЖД вокзала Екатеринбурга
14:12 Рейс Екатеринбург – Хургада задержан более чем на 10 часов из-за поломки самолета
13:17 В Свердловской области введены ограничения для пассажирского транспорта на дорогах из-за гололёда
13:08 В Екатеринбурге появились сувениры, посвящённые 35-летию падения Берлинской стены
12:30 В Первоуральске пожар в гараже привёл к гибели человека
11:32 За 2024 год в Свердловской области в результате пожаров в жилом секторе погибло 185 человек, включая 12 детей
10:58 В Екатеринбурге более 24 тысяч должников по штрафам — МВД начинает операцию «Должник»
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