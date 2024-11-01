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Обитавший в ветклинике екатеринбургский хвостатый бродяжка обрёл новый дом

20.59 Среда, 6 ноября 2024
Фото: ветклиника «Доверие»
Радостная весть пришла из екатеринбургской ветеринарной клиники «Доверие». Бездомный кот, временно обитавший в лечебнице, дождался-таки человека, готового взять его к себе домой.

Бродячий кот, которого сердобольная женщина принесла с улицы в ветклинику «Доверие», уехал обживать новый кров в минувшее воскресенье, 3 ноября. Боевого красавца (оказавшегося носителем опасного для кошачьих, но безвредного для людей вируса) решил приютить пожилой екатеринбуржец. У мужчины совсем недавно умерла любимая кошечка и нерастраченную на неё ласку и заботу он теперь отдаст этому коту.

Напомним, что бродячий кот попал в ветклинику «Доверие» (Екатеринбург, улица Первомайская, 74) в октябре. У него была проблема с челюстью – воспалившаяся ранка на подбородке. В клинике бродяжку подлечили, ранку обработали и заживили. Но анализы показали, что у пациента есть ещё и вирус иммунодефицита кошек. Это несколько осложнило поиск нового дома для него, ведь нужно было жилье, где нет других животных. К счастью, такой кров нашёлся. И это, кстати, обнадёживает, что со временем получится пристроить кошек из микрорайона Заречный, которые вот-вот окажутся на улице.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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