Екатеринбургская веткликника «Доверие» ищет, кому доверить хвостатого бродяжку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге ищут желающих приютить у себя молодого ласкового котика, которому не посчастливилось заболеть и оказаться на улице. Сейчас он временно содержится в ветеринарной клинике «Доверие» (улица Первомайская, 74).Молодого (судя по всему, коту нет ещё и пяти лет) бродяжку увидела возле одного из магазинов местная жительница. Судя по виду животного, он уже давно скитался один по городу и где-то успел повредить себе мордаху.В «Доверии» котика осмотрели, вскрыли абсцесс под челюстью, обработали рану и взяли анализы. Результаты их показали, что абсцесс — не единственное, что успел «нагулять» себе беспризорный кот за время пребывания на улице. У него обнаружился вирус иммунодефицита кошек (он же ВИК). Для людей этот вирус безвреден, да и кошки с ним могут прожить долгую полноценную жизнь при должном уходе и качественном питании. Но в поисках нового дома для хвостатого бродяжки это является дополнительной помехой: отдать кота с ВИКом могут только в семью, где других кошек нет, либо где живёт животное с тем же диагнозом.Засевший в организме кота вирус никак себя не проявляет: у пациента «Доверия» отличный аппетит, игривый и добродушный настрой. После того, как заживёт обработанный абсцесс, его планируют кастрировать и тогда он будет полностью готов к переезду в новое местожительство.Желающие забрать себе этого красавца могут обращаться по телефону 8-912-633-53-68. Либо подходить по адресу «улица Первомайская, 74» в клинку, где кот ждёт новых друзей.