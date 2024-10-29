Концерт с презентацией альбома «Гойда» группы «Алиса» в Екатеринбурге отменён из-за низких продаж билетов





— написали в группе Смеем предположить, что мероприятия типа «хиты, лучшее, любимое…» и т.д. прокатили бы у вас с бОльшим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная "Гойда". В прямом и переносном…

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Группа «Алиса» отменила концерт с презентацией альбома «Гойда» в Екатеринбурге. А вместе с ним концерты в Перми и Новосибирске. Причина – плохая продажа билетов.Сообщение об отмене музыканты сопроводили постом, в котором фанаты усмотрели «наезд» на поклонников группы.Впрочем, в тех же комментариях под этим постом поклонники группы отмечают, что в Екатеринбурге билеты продавались неплохо ввиду того, что их покупали жители соседних регионов – Челябинской, Тюменской областей — просто площадка была не очень большая — Tele-club (концерт там был запланирован на 8 ноября), а вот крупные залы в Перми и Новосибирске заполнить уже шансов не было, и из-за отмены двух концертов пришлось отменить тур.Альбом «Гойда» был выпущен «Алисой» этой осенью. Он стал 23-м студийным альбомом группы. 65-летний Константин Кинчев написал вместе с коллегами по группе 16 песен, текстом для ещё одной песни стало стихотворение Алексея Толстого.