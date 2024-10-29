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Концерт с презентацией альбома «Гойда» группы «Алиса» в Екатеринбурге отменён из-за низких продаж билетов
Иллюстрация: ВК сообщество «Группа АЛИСА»
Группа «Алиса» отменила концерт с презентацией альбома «Гойда» в Екатеринбурге. А вместе с ним концерты в Перми и Новосибирске. Причина – плохая продажа билетов.
Сообщение об отмене музыканты сопроводили постом, в котором фанаты усмотрели «наезд» на поклонников группы.
Впрочем, в тех же комментариях под этим постом поклонники группы отмечают, что в Екатеринбурге билеты продавались неплохо ввиду того, что их покупали жители соседних регионов – Челябинской, Тюменской областей — просто площадка была не очень большая — Tele-club (концерт там был запланирован на 8 ноября), а вот крупные залы в Перми и Новосибирске заполнить уже шансов не было, и из-за отмены двух концертов пришлось отменить тур.
Альбом «Гойда» был выпущен «Алисой» этой осенью. Он стал 23-м студийным альбомом группы. 65-летний Константин Кинчев написал вместе с коллегами по группе 16 песен, текстом для ещё одной песни стало стихотворение Алексея Толстого.
Сообщение об отмене музыканты сопроводили постом, в котором фанаты усмотрели «наезд» на поклонников группы.
Смеем предположить, что мероприятия типа «хиты, лучшее, любимое…» и т.д. прокатили бы у вас с бОльшим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная "Гойда". В прямом и переносном…
— написали в группе
Впрочем, в тех же комментариях под этим постом поклонники группы отмечают, что в Екатеринбурге билеты продавались неплохо ввиду того, что их покупали жители соседних регионов – Челябинской, Тюменской областей — просто площадка была не очень большая — Tele-club (концерт там был запланирован на 8 ноября), а вот крупные залы в Перми и Новосибирске заполнить уже шансов не было, и из-за отмены двух концертов пришлось отменить тур.
Альбом «Гойда» был выпущен «Алисой» этой осенью. Он стал 23-м студийным альбомом группы. 65-летний Константин Кинчев написал вместе с коллегами по группе 16 песен, текстом для ещё одной песни стало стихотворение Алексея Толстого.
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