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Лекцию про «нагую свободу» прочтёт в Ельцин Центре «свежий» иноагент
Фото: Ельцин Центр
Совсем ещё недавно анонсы нового цикла лекций, который стартует в Ельцин Центре с 7 ноября, можно было давать без особых сомнений. Но уже с сегодняшнего дня приходится особо отмечать, что автор этих лекций — свежеиспечённый «иноагент», и гадать, а не отменят ли цикл вовсе.
По успевшей сложиться традиции Минюст РФ публикует по пятницам дополнения в реестр иноагентов. И сегодня ими стали три журналиста и литературовед. И именно присутствие литературоведа не пройдет для Екатеринбурга незамеченным. Александр Архангельский* частенько наведывался в уральскую столицу, и скоро должен приехать снова — с лекцией «Свобода приходит нагая. Культура и рынок в 90-е».
В этом выступлении заезжий публицист и литературовед должен рассказать о том, как экс-советские деятели культуры выживали в условиях рыночной экономики. Как при столкновении с новой реальностью менялись взгляды советской интеллигенции. И пытался ли пришедший в Россию капитализм как-то «пристроить» гуманитариев. При этом, лекция «Свобода приходит нагая» должна стать первой в черед лекций из нового авторского цикла «Бремя 90-х: искусство, политика, жизнь».
Теперь, после сегодняшнего обновления списка иноагентов, Ельцин Центр вынужден особо указывать на афишах и в анонсах, что Архангельский признан Минюстом иноагентом. Пока данных о том, что цикл закончится, не успев начаться, нет, однако, как показывает практика, некогда звучавшие заверения о том, что статус иноагента не является карательной мерой, уже давно забыты. Сие «звание» автоматом влечёт появление ряда трудностей, как у самого «иноагнета», так, зачастую, и у организаций, которые имеют смелость с ним взаимодействовать. Пока неизвестно, как будет в этом случае – дадут ли уральцам спокойно пообщаться с умным, образованным человеком на важные для российского общества темы.
Пока что билеты на лекцию Александра Архангельского ещё продаются на сайте Ельцин Центра. Никаких сообщений об отмене или переносе мероприятия не наблюдается.
* Признан в РФ иноагентом
По успевшей сложиться традиции Минюст РФ публикует по пятницам дополнения в реестр иноагентов. И сегодня ими стали три журналиста и литературовед. И именно присутствие литературоведа не пройдет для Екатеринбурга незамеченным. Александр Архангельский* частенько наведывался в уральскую столицу, и скоро должен приехать снова — с лекцией «Свобода приходит нагая. Культура и рынок в 90-е».
В этом выступлении заезжий публицист и литературовед должен рассказать о том, как экс-советские деятели культуры выживали в условиях рыночной экономики. Как при столкновении с новой реальностью менялись взгляды советской интеллигенции. И пытался ли пришедший в Россию капитализм как-то «пристроить» гуманитариев. При этом, лекция «Свобода приходит нагая» должна стать первой в черед лекций из нового авторского цикла «Бремя 90-х: искусство, политика, жизнь».
Теперь, после сегодняшнего обновления списка иноагентов, Ельцин Центр вынужден особо указывать на афишах и в анонсах, что Архангельский признан Минюстом иноагентом. Пока данных о том, что цикл закончится, не успев начаться, нет, однако, как показывает практика, некогда звучавшие заверения о том, что статус иноагента не является карательной мерой, уже давно забыты. Сие «звание» автоматом влечёт появление ряда трудностей, как у самого «иноагнета», так, зачастую, и у организаций, которые имеют смелость с ним взаимодействовать. Пока неизвестно, как будет в этом случае – дадут ли уральцам спокойно пообщаться с умным, образованным человеком на важные для российского общества темы.
Пока что билеты на лекцию Александра Архангельского ещё продаются на сайте Ельцин Центра. Никаких сообщений об отмене или переносе мероприятия не наблюдается.
* Признан в РФ иноагентом
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