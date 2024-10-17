Власти Екатеринбурге обещают установить ещё 35 остановочных навеса





– уточнили в мэрии. «Пока на улицах появляются каркасы будущих комплексов. Со временем их остеклят. В дополнение около каждой конструкции установят урны и лавки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге планируют установить 35 новых навесов на остановочных комплексах. На городском портале сообщают, что подрядчик уже приступил к работам.Успеть обновить остановочные комплексы обещают до конца года.