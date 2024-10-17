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Власти Екатеринбурге обещают установить ещё 35 остановочных навеса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге планируют установить 35 новых навесов на остановочных комплексах. На городском портале сообщают, что подрядчик уже приступил к работам.
Успеть обновить остановочные комплексы обещают до конца года.
«Пока на улицах появляются каркасы будущих комплексов. Со временем их остеклят. В дополнение около каждой конструкции установят урны и лавки»,
– уточнили в мэрии.
Успеть обновить остановочные комплексы обещают до конца года.
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