Возрастное ограничение 18+

Власти Екатеринбурге обещают установить ещё 35 остановочных навеса

12.07 Четверг, 24 октября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге планируют установить 35 новых навесов на остановочных комплексах. На городском портале сообщают, что подрядчик уже приступил к работам.

«Пока на улицах появляются каркасы будущих комплексов. Со временем их остеклят. В дополнение около каждой конструкции установят урны и лавки»,

– уточнили в мэрии.


Успеть обновить остановочные комплексы обещают до конца года.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В микрорайоне Новая Сортировка в Екатеринбурге обещают обустроить сквер
17 октября 2024
В Екатеринбурге под мостом на улице Куйбышева хотят сделать подземный переход
22 октября 2024
До конца года закроют улицу Хмелёва в Екатеринбурге
19 октября 2024
В Екатеринбурге предупредили о штрафах за выход на лёд
16 октября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатеринбуржцы добились возможности оплачивать проезд по QR-коду СБП во всех видах наземного транспорта

Частные перевозчики, которые поначалу отказывались принимать оплату таким способом, в итоге пообещали принять участие в акции
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:07 Власти Екатеринбурге обещают установить ещё 35 остановочных навеса
11:25 К трагедии привело несоблюдение дистанции на свердловской трассе вблизи заречного
11:14 Из-за неработающего сайта Свердловский областной суд начал выкладывать список рассматриваемых дел в Телеграм
10:45 Екатеринбурженку изрезали до полусмерти в её же квартире
10:29 В Екатеринбурге отменили приговор по делу о кражи топлива из вагонов-цистерн
10:02 У екатеринбурженки изъяли машину из-за более 80 неоплаченных штрафов
09:41 В Серове ищут водителя, переехавшего пьяного мужчину на дороге
09:27 В Екатеринбурге задержали перелезшего через забор на железнодорожный вокзал пермяка
21:15 Мужчина умер не в ресторане, — уверяют работники заведения общепита в Богдановиче
20:28 С уличённого в подлоге лесничего из Ирбита взыскали более 70 тысяч рублей
19:50 Концерт в Екатеринбурге исполнительницы из «чёрного списка» Минкультуры снова отменили
19:34 На встречу с писателем Евгением Чижовым приглашают в Зал Свободы Ельцин Центра
19:24 Заключение контракта на поставку новых троллейбусов в Екатеринбург откладывается
19:11 За травмы подростка двухлетней давности расплатится администрация Алапаевска
19:06 Мэр Алексей Орлов назвал справедливой критику Матвиенко общественного транспорта Екатеринбурга
18:30 Серия лекций про репрессированных этнографов стартует завтра в Белинке
18:00 В Верхней Пышме дали старт VI Международному молодёжному кинофестивалю «Медный цветок»
17:38 Матвиенко попросила мэра Орлова поездить на общественном транспорте в Екатеринбурге
17:12 Дожди и мокрый снег продолжают обещать синоптики в Свердловской области
17:03 СМИ сообщают о смерти 11-классника в Екатеринбурге
16:41 В Екатеринбурге на ВИЗе пропал 13-летний мальчик
16:37 Матвиенко призвала свердловские власти сохранять и развивать парки, а не сокращать их территории
16:25 При взрыве газа в Сухом Логу чудом не пострадала девочка
15:52 «Сотрудник ФСБ» выманил у профессора екатеринбургского университета почти 12 миллионов рублей наличными
15:32 В Сухом Логу в жилой пятиэтажке произошёл взрыв газа — в квартире, отключённой от газа за долги
15:12 Свердловский Минздрав объявил конкурс фото на тему здорового образа для пожилых людей
Все новости Свердловской области
19:10 Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на новый срок
18:59 Жители поселка в Новосибирской области встали на защиту семьи мигрантов
17:14 Захарова заявила о беспрецедентной кибератаке на сайт МИД РФ
16:59 Спикер ГД Володин предложил экстрадировать Чубайса
16:13 На Ставрополье объяснили появление «помятого» памятника Сталину
14:52 Исследование: число вакансий в сельском хозяйстве в РФ выросло на 86% в 2023 году
14:10 В школе ЯНАО девятиклассник выстрелил из пневматики в ногу другому ученику
17:49 ГД приняла закон об увеличении МРОТ до 22 440 рублей с 1 января
17:33 В банке рассказали о разморозке заблокированных из-за санкций активов
16:05 В Баку из-за мощного ливня затоплены дороги, людей эвакуируют из опасных районов
15:13 СКР: против экс-сенатора Арашукова возбудили дело о взятке сотруднику ФСИН
14:38 Вице-президент Т-Банка заявил, что скоро на платформе Т-Инвестиций появятся цифровые активы на базе блокчейна
14:36 Омбудсмен: в России 220 тысяч детей живут в семьях в социально опасном положении
13:57 В Подмосковье задержаны заказчик и исполнитель покушения на помощника депутата Госдумы
18:40 ВЦИОМ: 66% россиян сомневаются в целесообразности штрафов за пропаганду чайлдфри
17:34 В Петербурге налётчик извинился перед продавщицей перед тем, как напасть на неё с ножом
16:42 СМИ: в Новосибирске шесть человек с ножом и баллончиком напали на курьера
15:53 После заявления кемеровских шахтеров о голодовке возбудили дело о невыплате зарплаты
14:46 Профессор из Китая предложил жениться на россиянках, чтобы решить проблему демографии
17:06 На форуме Finopolis 2024 обсудили перспективы электронной ипотеки
16:03 СК: у Минобороны похитили имущественный комплекс в Балашихе за 244 млн рублей
15:19 Экс-глава Российской венчурной компании приговорён к четырем годам колонии
14:52 Бастрыкин: СК установил более 400 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
14:16 В Минсельхозе заявили, что ситуация с яйцами в России стабильна
11:29 На Авито в тестовом режиме заработает объединённый рейтинг
16:00 Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри
Все новости России и мира
12:07 Власти Екатеринбурге обещают установить ещё 35 остановочных навеса
11:25 К трагедии привело несоблюдение дистанции на свердловской трассе вблизи заречного
11:14 Из-за неработающего сайта Свердловский областной суд начал выкладывать список рассматриваемых дел в Телеграм
10:45 Екатеринбурженку изрезали до полусмерти в её же квартире
10:29 В Екатеринбурге отменили приговор по делу о кражи топлива из вагонов-цистерн
10:02 У екатеринбурженки изъяли машину из-за более 80 неоплаченных штрафов
09:41 В Серове ищут водителя, переехавшего пьяного мужчину на дороге
09:27 В Екатеринбурге задержали перелезшего через забор на железнодорожный вокзал пермяка
21:15 Мужчина умер не в ресторане, — уверяют работники заведения общепита в Богдановиче
20:28 С уличённого в подлоге лесничего из Ирбита взыскали более 70 тысяч рублей
19:50 Концерт в Екатеринбурге исполнительницы из «чёрного списка» Минкультуры снова отменили
19:34 На встречу с писателем Евгением Чижовым приглашают в Зал Свободы Ельцин Центра
19:24 Заключение контракта на поставку новых троллейбусов в Екатеринбург откладывается
19:11 За травмы подростка двухлетней давности расплатится администрация Алапаевска
19:06 Мэр Алексей Орлов назвал справедливой критику Матвиенко общественного транспорта Екатеринбурга
18:30 Серия лекций про репрессированных этнографов стартует завтра в Белинке
18:00 В Верхней Пышме дали старт VI Международному молодёжному кинофестивалю «Медный цветок»
17:38 Матвиенко попросила мэра Орлова поездить на общественном транспорте в Екатеринбурге
17:12 Дожди и мокрый снег продолжают обещать синоптики в Свердловской области
17:03 СМИ сообщают о смерти 11-классника в Екатеринбурге
16:41 В Екатеринбурге на ВИЗе пропал 13-летний мальчик
16:37 Матвиенко призвала свердловские власти сохранять и развивать парки, а не сокращать их территории
16:25 При взрыве газа в Сухом Логу чудом не пострадала девочка
15:52 «Сотрудник ФСБ» выманил у профессора екатеринбургского университета почти 12 миллионов рублей наличными
15:32 В Сухом Логу в жилой пятиэтажке произошёл взрыв газа — в квартире, отключённой от газа за долги
15:12 Свердловский Минздрав объявил конкурс фото на тему здорового образа для пожилых людей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK