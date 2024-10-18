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У екатеринбурженки изъяли машину из-за более 80 неоплаченных штрафов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Kia Rio местной жительницы, у которой накопился в долг в 113 тысяч рублей за 81 правонарушение.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, в основном дама превышала скорость.
Так как любительница скорость не хотела оплачивать штрафы, её машину объявили в исполнительный розыск, и нашли на стоянке у «Ельцин Центра», где составили акт описи и ареста, после чего эвакуировали на специализированную автостоянку под ответственное хранение.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, в основном дама превышала скорость.
Так как любительница скорость не хотела оплачивать штрафы, её машину объявили в исполнительный розыск, и нашли на стоянке у «Ельцин Центра», где составили акт описи и ареста, после чего эвакуировали на специализированную автостоянку под ответственное хранение.
«Если в ближайшее время долги по штрафам не будут оплачены, то машина будет передана на оценку с последующей реализацией на торгах в ТУ Росимущества»,
– предупредили приставы.
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