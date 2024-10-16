В Екатеринбурге задержали перелезшего через забор на железнодорожный вокзал пермяка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувшей понедельник, 21 октября, в Екатеринбурге на железнодорожном вокзале задержали 60-летнего жителя Перми. Оказалось, его из-за опьянения не пустили на вокзал сотрудники транспортной безопасности, но домой ему хотелось, поэтому он нашёл для себя другой выход. Хоть и изначально безуспешный.Как рассказали Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО, задержали мужчину то же подразделение транспортной безопасности, когда находчивый пермяк перелез через забор на привокзальной площади. Причём сделал это он буквально возле центрального входа вокзала. Там его тут же встретили и передали транспортным полицейским.Уже в отделении линейной полиции выяснилось, что задержанный мужчина официально не трудоустроен, ранее был судим за кражу и грабеж. Также в 2023 году мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за курение и распитие алкоголя в неположенном месте, а также мелкое хулиганство. Теперь список нарушений давно немолодого пермяка пополнили ещё «Неисполнением требований по соблюдению транспортной безопасности, совершенное умышленно» (ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ).Накануне, 23 октября, материалы о нарушении передали в мировой суд Железнодорожного района города Екатеринбурга, где пермяку назначили сутки ареста.