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В Свердловской области появится родительский комитет
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области появится региональное отделение Всероссийского родительского комитета. Телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», который связывают с мэрией Екатеринбурга, сообщает, что министерство образования области издало соответствующий приказ.
О том, кто войдёт в состав свердловского родкома, пока неизвестно.
«Региональный родком будет иметь те же цели и задачи, что и федеральный: повышение роли родительского сообщества, внесение предложений о развитии системы воспитания, консультация участников образовательного процесса о правах и обязанностях»,
– пишет ресурс.
О том, кто войдёт в состав свердловского родкома, пока неизвестно.
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