В Свердловской области появится родительский комитет





пишет ресурс. «Региональный родком будет иметь те же цели и задачи, что и федеральный: повышение роли родительского сообщества, внесение предложений о развитии системы воспитания, консультация участников образовательного процесса о правах и обязанностях»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области появится региональное отделение Всероссийского родительского комитета. Телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», который связывают с мэрией Екатеринбурга, сообщает, что министерство образования области издало соответствующий приказ.О том, кто войдёт в состав свердловского родкома, пока неизвестно.