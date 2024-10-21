В Свердловской области на 20% вырос спрос на строителей дорог





– прокомментировала главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина. «Очевидно, что при таких масштабах потребность в кадрах для отрасли дорожного и инфраструктурного строительства в ближайшие несколько лет будет держаться на стабильно высоком уровне. При этом важно понимать, что специалисты, в которых наиболее остро нуждается отрасль, относятся к числу крайне дефицитных, например, на одну вакансию машиниста приходится 2,1 резюме при норме не ниже четырёх, водителя – 3,0 резюме, разнорабочего – 2,7. Конкуренция за людей уже привела к росту предлагаемых зарплат, но только этого недостаточно, чтобы обеспечить дорожный сектор кадрами. Работодателям необходимо инвестировать в комфортные условия труда, а также в производительность и эффективность»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области с начала года открылась 141 тысяча вакансий для специалистов из отрасли «Строительство дорожное и инфраструктурное», что на 20% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.Такие данные приводит hh.ru. Со спросом на дорожных строителей Свердловская область попала в топ регионов с самым высоким спросом, поделив в нём с Краснодарским краем пятое место (там спрос на специалистов за год увеличился на 36%) – в обоих доля вакансий для строителей занимает 4% от всех.На первом месте Москва с долей вакансий из отрасли дорожного строительства 14% (спрос +15%), на втором Санкт-Петербург – 5,5% (спрос +15%), на третьем Московская область – 4,7% (спрос вырос в два раза), на четвёртом Республика Башкортостан – 4,2% (спрос +10%).В Свердловской области платить таким специалистам готовы от 82 до 172 тысяч рублей. При этом в среднем по России платят от 92 до 178 тысяч рублей.Самыми востребованными в дорожном строительстве оказались машинисты – 9,3%, водители – 8,8%, разнорабочие – 7,8%, инженеры ПТО – 6,0%, прорабы – 5%.Аналитики связывают растущий спрос на специалистов дорожного хозяйства с реализацией пятилетнего плана дорожного строительства на 2024-2028 годы, который затрагивает сразу 380 объектов по всей стране. Вместе с тем повсеместно продолжается ремонт и реконструкция дорог.